我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

難得奇景…畢氏虎鯨群在西雅圖外海 罕見獵食海鳥

編譯廖振堯／綜合報導
照片顯示虎鯨在水裡不停翻騰，旁邊有隻鸊鷉似乎不受打擾，未被虎鯨驚動而飛走。但是下一瞬間，頭虎鯨便一口將鸊鷉拽入水下。(美聯社)
照片顯示虎鯨在水裡不停翻騰，旁邊有隻鸊鷉似乎不受打擾，未被虎鯨驚動而飛走。但是下一瞬間，頭虎鯨便一口將鸊鷉拽入水下。(美聯社)

遷徙型虎鯨(又稱畢氏虎鯨，Bigg's killer whale)，通常捕食海獅或鼠海豚(porpoises)等海洋哺乳動物，牠們偶爾會游到西雅圖附近的海域，無論是專業還是業餘的賞鯨人士都會跟隨牠們的蹤跡。有一群畢氏虎鯨在過去一個月內多次進入西雅圖水域，2日牠們游到近岸，讓西雅圖的賞鯨者們驚嘆不已，更看到難得一件的景像：虎鯨捕食鳥類。

美聯社報導，一群畢氏虎鯨游進艾略特灣(Elliott Bay)，牠們似乎正在西雅圖海事工業碼頭附近的水下進行捕獵活動。牠們從市中心對面、西雅圖西面附近的海灣離開，那裡已聚集一群賞鯨人士等待難見自然景象。

當鯨魚出現在瞭望點下方時，負責西雅圖地區的WhatsApp鯨魚通報群組「薩利希野生動物觀察」(Salish Wildlife Watch)的克斯蒂·穆爾(Kersti Muul)拍攝到珍貴影像。

影片中，數頭虎鯨在近岸水邊不停翻騰，黑色的背鰭時不時露出水面，旁邊有隻鸊鷉(grebe)似乎不受打擾，未被虎鯨驚動而飛走，依舊停在水上休息。然而一轉眼間，其中一頭虎鯨便一口將鸊鷉拽入水下，引起圍觀人群的驚嘆。

穆爾在文字紀錄中描述，這對西雅圖來說是一生難得的經驗。不僅能近距離觀察虎鯨，還目睹了一種罕見的行為—追逐和捕捉鸊鷉，「虎鯨就在我們腳下的水中清晰可見，而我的眼睛不斷來回注意牠們，也同時關注著(賞鯨)社群的反應…這絕對是一次增強社群凝聚力的體驗。我一直希望這些時刻能激發人們更加敬畏和關注我們城市周遭的野生動物。」

畢氏虎鯨的獵物為海洋哺乳動物，包括海豹、海獅、海象、海狗，鯊魚，甚至其他鯨類如海豚和鬚鯨。雖然牠們以聰明而高效的捕獵技能著稱，但捕食鳥類仍然是超出習性的罕見行為。

西雅圖 WhatsApp

上一則

3人確診水痘 賓州州大查出「源頭」 要求接觸者自我隔離

下一則

開啟新治療選擇 AI配對罕病與常見藥物 瀕死病人獲緩解

延伸閱讀

金恩縣出現麻疹病例1嬰兒確診 華州今年首宗

金恩縣出現麻疹病例1嬰兒確診 華州今年首宗
西雅圖建公共住房 傾向對高薪企業徵收新稅資助

西雅圖建公共住房 傾向對高薪企業徵收新稅資助
西雅圖的庭園

西雅圖的庭園
西雅圖Sodo擬准興建住宅 掀正反激烈爭論

西雅圖Sodo擬准興建住宅 掀正反激烈爭論

熱門新聞

一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51
波士頓市長吳弭。(歐新社資料照)

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

2025-03-02 13:40
好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子26日被發現在美國新墨西哥州自宅身亡。美聯社

時人雜誌：金哈克曼妻子遺體「手腳木乃伊化」

2025-02-28 10:44
北卡少女麥克納布（左側畫面中）在比賽中遭到一名跨性別選手的扣殺球直擊面部，導致腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷。（擷自YouTube@Independent Women's Forum）

遭跨性選手打成腦損傷 19歲少女成川普國會演講座上賓

2025-03-04 16:26

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價