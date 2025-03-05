難得奇景…畢氏虎鯨群在西雅圖外海 罕見獵食海鳥

照片顯示虎鯨在水裡不停翻騰，旁邊有隻鸊鷉似乎不受打擾，未被虎鯨驚動而飛走。但是下一瞬間，頭虎鯨便一口將鸊鷉拽入水下。(美聯社)

遷徙型虎鯨(又稱畢氏虎鯨，Bigg's killer whale)，通常捕食海獅或鼠海豚(porpoises)等海洋哺乳動物，牠們偶爾會游到西雅圖 附近的海域，無論是專業還是業餘的賞鯨人士都會跟隨牠們的蹤跡。有一群畢氏虎鯨在過去一個月內多次進入西雅圖水域，2日牠們游到近岸，讓西雅圖的賞鯨者們驚嘆不已，更看到難得一件的景像：虎鯨捕食鳥類。

美聯社報導，一群畢氏虎鯨游進艾略特灣(Elliott Bay)，牠們似乎正在西雅圖海事工業碼頭附近的水下進行捕獵活動。牠們從市中心對面、西雅圖西面附近的海灣離開，那裡已聚集一群賞鯨人士等待難見自然景象。

當鯨魚出現在瞭望點下方時，負責西雅圖地區的WhatsApp 鯨魚通報群組「薩利希野生動物觀察」(Salish Wildlife Watch)的克斯蒂·穆爾(Kersti Muul)拍攝到珍貴影像。

影片中，數頭虎鯨在近岸水邊不停翻騰，黑色的背鰭時不時露出水面，旁邊有隻鸊鷉(grebe)似乎不受打擾，未被虎鯨驚動而飛走，依舊停在水上休息。然而一轉眼間，其中一頭虎鯨便一口將鸊鷉拽入水下，引起圍觀人群的驚嘆。

穆爾在文字紀錄中描述，這對西雅圖來說是一生難得的經驗。不僅能近距離觀察虎鯨，還目睹了一種罕見的行為—追逐和捕捉鸊鷉，「虎鯨就在我們腳下的水中清晰可見，而我的眼睛不斷來回注意牠們，也同時關注著(賞鯨)社群的反應…這絕對是一次增強社群凝聚力的體驗。我一直希望這些時刻能激發人們更加敬畏和關注我們城市周遭的野生動物。」

畢氏虎鯨的獵物為海洋哺乳動物，包括海豹、海獅、海象、海狗，鯊魚，甚至其他鯨類如海豚和鬚鯨。雖然牠們以聰明而高效的捕獵技能著稱，但捕食鳥類仍然是超出習性的罕見行為。