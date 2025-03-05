墨西哥告美槍商求償百億 高院大法官可能阻止繼續訴訟

最高法院4日聽取墨西哥政府控告美國槍枝製造商、求償100億元訴訟辯論案。(美聯社)

最高法院4日聽取墨西哥 政府控告美國槍枝製造商、求償100億元訴訟辯論案，自由派和保守派大法官 都對這項控案能否在美國法律下成立，表示懷疑；情況顯示，大法官有可能推翻下級法院裁決，阻止訴訟進行下去。

墨西哥政府是在四年前提出訴訟案，當時一度造成轟動；墨西哥指控美國槍枝製造商包括最知名的史密斯威森(Smith & Wesson)、貝雷塔(Beretta)、柯爾特和格洛克(Colt and Glock)等公司在內，製造槍枝助長毒販集團暴力行徑。但根據美國法律，製槍商產品被用於犯罪時，基本上可免遭訴訟。

下級法院處理該案時，以這些知名製造商被控違法屬於「例外狀況」為由，允許訴訟繼續進行。這些大公司於是向最高法院上訴。

墨西哥槍枝管理法律很嚴格，人民只能向一家商店合法購槍，但墨西哥販毒集團每年走私槍枝數以千計；墨西哥政府聲稱其中七成來自美國。墨西哥政府律師向最高法院辯稱，有關槍枝暴力造成經濟損失的訴訟才剛開始，應允許繼續審理。

但大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)指出，許多產品都可能遭到濫用，為此大量興訟可能損害美國經濟。大法官艾里托(Samuel Alito)則是反問，美國可否針對墨西哥當地的「非法行為」對墨西哥提告。

史密斯威森公司律師弗朗西斯科(Noel Francisco)發表聲明指出，墨西哥無法證明該公司商業行為與販毒集團暴力行為之間，存在直接關聯。

相關爭論因川普 總統對墨西哥和加拿大徵收關稅開始生效，格外引人注意。據川普說法，徵收關稅有部分目的是迫使墨西哥和加拿大加強打擊芬太尼販運和阻止非法移民。

最高法院預計6月底對此案做出最終裁決，裁決結果也可能影響其他類似的大規模槍擊事件訴訟案。