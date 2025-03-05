我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

墨西哥告美槍商求償百億 高院大法官可能阻止繼續訴訟

記者胡玉立／綜合報導
最高法院4日聽取墨西哥政府控告美國槍枝製造商、求償100億元訴訟辯論案。(美聯社)
最高法院4日聽取墨西哥政府控告美國槍枝製造商、求償100億元訴訟辯論案。(美聯社)

最高法院4日聽取墨西哥政府控告美國槍枝製造商、求償100億元訴訟辯論案，自由派和保守派大法官都對這項控案能否在美國法律下成立，表示懷疑；情況顯示，大法官有可能推翻下級法院裁決，阻止訴訟進行下去。

墨西哥政府是在四年前提出訴訟案，當時一度造成轟動；墨西哥指控美國槍枝製造商包括最知名的史密斯威森(Smith & Wesson)、貝雷塔(Beretta)、柯爾特和格洛克(Colt and Glock)等公司在內，製造槍枝助長毒販集團暴力行徑。但根據美國法律，製槍商產品被用於犯罪時，基本上可免遭訴訟。

下級法院處理該案時，以這些知名製造商被控違法屬於「例外狀況」為由，允許訴訟繼續進行。這些大公司於是向最高法院上訴。

墨西哥槍枝管理法律很嚴格，人民只能向一家商店合法購槍，但墨西哥販毒集團每年走私槍枝數以千計；墨西哥政府聲稱其中七成來自美國。墨西哥政府律師向最高法院辯稱，有關槍枝暴力造成經濟損失的訴訟才剛開始，應允許繼續審理。

但大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)指出，許多產品都可能遭到濫用，為此大量興訟可能損害美國經濟。大法官艾里托(Samuel Alito)則是反問，美國可否針對墨西哥當地的「非法行為」對墨西哥提告。

史密斯威森公司律師弗朗西斯科(Noel Francisco)發表聲明指出，墨西哥無法證明該公司商業行為與販毒集團暴力行為之間，存在直接關聯。

相關爭論因川普總統對墨西哥和加拿大徵收關稅開始生效，格外引人注意。據川普說法，徵收關稅有部分目的是迫使墨西哥和加拿大加強打擊芬太尼販運和阻止非法移民。

最高法院預計6月底對此案做出最終裁決，裁決結果也可能影響其他類似的大規模槍擊事件訴訟案。

墨西哥 大法官 川普

上一則

2太空人滯留太空站長達9個月 有望本月下旬前返回地球

下一則

3人確診水痘 賓州州大查出「源頭」 要求接觸者自我隔離

延伸閱讀

美對墨加徵關稅 怎麼連一般家庭的汽車保費也受波及？

美對墨加徵關稅 怎麼連一般家庭的汽車保費也受波及？
關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅
美國對加墨兩國加稅 歐盟：威脅跨大西洋經濟穩定

美國對加墨兩國加稅 歐盟：威脅跨大西洋經濟穩定
反擊川普 墨西哥總統：將對美國徵收報復性關稅

反擊川普 墨西哥總統：將對美國徵收報復性關稅

熱門新聞

一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51
波士頓市長吳弭。(歐新社資料照)

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

2025-03-02 13:40
好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子26日被發現在美國新墨西哥州自宅身亡。美聯社

時人雜誌：金哈克曼妻子遺體「手腳木乃伊化」

2025-02-28 10:44
北卡少女麥克納布（左側畫面中）在比賽中遭到一名跨性別選手的扣殺球直擊面部，導致腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷。（擷自YouTube@Independent Women's Forum）

遭跨性選手打成腦損傷 19歲少女成川普國會演講座上賓

2025-03-04 16:26

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價