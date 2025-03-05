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2太空人滯留太空站長達9個月 有望本月下旬前返回地球

編譯俞仲慈／即時報導
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太空總署兩名太空人威蘭斯（右）與威爾莫最快本月下旬前將被接回地球。（美聯社）
太空總署兩名太空人威蘭斯（右）與威爾莫最快本月下旬前將被接回地球。（美聯社）

太空總署(NASA)兩名太空人去年6月執行太空任務，意外滯留太空站長達九個月，所幸經過一番努力，將安排另一組太空人升空，最快本月下旬前將兩名太空人接回地球。

根據今日美國報(USA Today)報導，NASA宣布太空探索科技公司(SpaceX)「獵鷹9號」(Falcon 9)火箭訂於本月12日從佛羅里達州「甘迺迪太空中心」(Kennedy Space Center)發射升空，將天龍號(Dragon)太空船送至國際太空站，以便將滯留太空的兩位太空人接回地球。

Crew-9太空人海格(Nick Hague)表示：「我們將接棒給Crew-10並在成功完成任務後返回地球。」

受困國際太空站的女太空人威廉斯(Sunita "Suni" Williams)4號在太空站向媒體坦承：「對家屬而言猶如搭雲霄飛車，他們比我們更煎熬，最難的部分就是大家無法準確知道我們返回地球的時間。」

報導指出，兩組太空人將在太空站交接約一周時間，然後威蘭斯與威爾莫(Barry "Butch" Wilmore)將在海格與俄羅斯太空人戈爾布諾夫(Alexander Gorbunov)陪同下一起返回地球。

去年6月間，威廉斯與威爾莫搭乘波音(Boeing)星際飛機(Starliner)執行實驗載人飛行任務，原定停留一周時間，不料星際飛機抵達太空站期間出現諸多問題，最終研判不宜載人飛行，兩名太空人只好繼續滯留太空站。

隨後NASA計畫改以SpaceX太空船將兩名太空人接回地球，因為作業時間超過預期，返航計畫一再延宕，引發各界關注，連SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)也看不下去，公開為威爾莫與威廉斯抱屈，指控「全因政治因素而被迫滯留太空」。

不過威爾莫毫無怨言表示：「我堅信他們正在處理問題，他們有我們不知道的訊息，我們支持國家領導人、我們感謝他們。」

據了解，威爾莫與威廉斯是經驗豐富的太空人，雖然被迫長期滯留太空，但兩人堅稱身體健康並持續投入任務，今年元月間還結伴完成太空漫步，威廉斯因此創下女性太空人最長太空漫步新紀錄。

太空人 NASA SpaceX

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