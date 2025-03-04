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JFK恐爆麻疹疫情 華航確診乘客搭巴士赴費城

編譯李芊芊／綜合報導
一名搭乘中華航空班機，由紐約甘迺迪國際機場入境的兒童確診帶有麻疹病毒。(美聯社)
一名搭乘中華航空班機，由紐約甘迺迪國際機場入境的兒童確診帶有麻疹病毒。(美聯社)

一名搭乘中華航空(華航)班機，由紐約甘迺迪國際機場(JFK)入境的兒童已確診帶有麻疹病毒，衛生官員警告，甘迺迪國際機場可能爆發麻疹疫情。

根據每日郵報(DailyMail)報導，該名患者抵達第4航廈客運大樓後，搭乘巴士前往費城，在那裡看了兩家診所，最後被診斷出罹患麻疹。

衛生官員呼籲，任何在2月25日美東時間晚上9點30分至凌晨3點15分乘坐從紐約前往費城的華航穿梭巴士的人，盡快接受疾病檢測

此外，2月26日美東時間上午11點45分至下午2點15分曾前往賓州大學村(Collegeville)附近True North Pediatrics Associates of Plymouth診所，以及上午12點52分至下午3點02分在賓州普魯士王(King of Prussia)校園的兒童醫院急診室(CHOP King of Prussia Campus Emergency Department)的人，也應接受檢測。

衛生官員表示，感染者離開該地區後，麻疹病毒可以在空氣和表面上保留長達2小時。如果有人呼吸受污染的空氣或接觸受感染的表面，然後觸摸自己的眼睛、鼻子或嘴巴，就可能被感染。麻疹病毒可以在患者出現或感受到咳嗽、鼻塞和皮疹等症狀之前，潛伏並傳播長達四天。

官方現正追查可能與該名兒童(美國籍，但未接種疫苗)有交集的病人。

在此之前，洛杉磯機場曾有一名搭乘大韓航空班機從首爾抵達的乘客，在2月19日的麻疹檢測中也呈陽性反應。

目前，主要在德州爆發的麻疹疫情已造成至少173人染病，及兩人死亡，這是十年來美國首次發生麻疹死亡病例。

專家警告說，疫苗接種率下降使得美國更容易受到疾病爆發的影響，長期對疫苗持懷疑態度的新任衛生部長小甘迺迪(Robert F Kennedy Jr.)也敦促人們接種疫苗。

疫苗 檢測 費城

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