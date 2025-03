JFK恐爆麻疹疫情 華航確診乘客搭巴士赴費城

一名搭乘中華航空班機,由紐約甘迺迪國際機場入境的兒童確診帶有麻疹病毒。(美聯社)

一名搭乘中華航空(華航)班機,由紐約甘迺迪國際機場(JFK)入境的兒童已確診帶有麻疹病毒,衛生官員警告,甘迺迪國際機場可能爆發麻疹疫情。

根據每日郵報(DailyMail)報導,該名患者抵達第4航廈客運大樓後,搭乘巴士前往費城 ,在那裡看了兩家診所,最後被診斷出罹患麻疹。

衛生官員呼籲,任何在2月25日美東時間晚上9點30分至凌晨3點15分乘坐從紐約前往費城的華航穿梭巴士的人,盡快接受疾病檢測 。

此外,2月26日美東時間上午11點45分至下午2點15分曾前往賓州大學村(Collegeville)附近True North Pediatrics Associates of Plymouth診所,以及上午12點52分至下午3點02分在賓州普魯士王(King of Prussia)校園的兒童醫院急診室(CHOP King of Prussia Campus Emergency Department)的人,也應接受檢測。

衛生官員表示,感染者離開該地區後,麻疹病毒可以在空氣和表面上保留長達2小時。如果有人呼吸受污染的空氣或接觸受感染的表面,然後觸摸自己的眼睛、鼻子或嘴巴,就可能被感染。麻疹病毒可以在患者出現或感受到咳嗽、鼻塞和皮疹等症狀之前,潛伏並傳播長達四天。

官方現正追查可能與該名兒童(美國籍,但未接種疫苗 )有交集的病人。

在此之前,洛杉磯機場曾有一名搭乘大韓航空班機從首爾抵達的乘客,在2月19日的麻疹檢測中也呈陽性反應。

目前,主要在德州爆發的麻疹疫情已造成至少173人染病,及兩人死亡,這是十年來美國首次發生麻疹死亡病例。

專家警告說,疫苗接種率下降使得美國更容易受到疾病爆發的影響,長期對疫苗持懷疑態度的新任衛生部長小甘迺迪(Robert F Kennedy Jr.)也敦促人們接種疫苗。