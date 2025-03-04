麻疹疫情擴散 小甘迺迪鬆口：請家長考慮讓孩子打疫苗

由於麻疹疫情持續擴散，原本對疫苗持懷疑態度的新任衛生部長小甘迺迪也上網撰文，籲請家長「考慮」給孩子打疫苗。圖為德州孩童接種麻疹疫苗。(歐新社)

德州 等地的麻疹疫情 持續擴散，衛生部長小甘迺迪上網撰文籲請家長「考慮」給孩子打疫苗 。

麻疹再度流行，有患者不幸病亡，小甘迺迪說這是「行動的時刻」，家長應和醫生商議，自己的孩子是否該打麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR) 。

這種三合一疫苗最能預防重症，滿周歲到15個月應接種第一劑，4-6歲追加一劑。多數公立學校幼稚園規定，打過疫苗才能入園。德州染疫者多屬私立宗教學校或在家自學的孩子。

小甘迺迪在福斯新聞數位版發表專文說，要不要打，個人決定，「疫苗可以保護兒童不感染麻疹，也對社區防疫有益，保護那些因醫療理由不能接種疫苗的人。」

德州西部一名學齡兒童未打麻疹疫苗，2月底在醫院病逝，成為2015年以來，美國首宗麻疹死亡案例後，本來對疫苗持懷疑態度的小甘迺迪具名發表這篇專文。

他寫道，「家長、健保人員、社區領袖、政府官員協力合作，就能防止未來疫情再度爆發。」「衛生部在本人領導下，保證十足透明化，重獲民眾對公衛當局的信任。」

他日前在川普總統主持的內閣會議上說，德州麻疹疫情爆發迄今，已有兩人死亡。但是地方和聯邦公衛官員，包括衛生部官員，卻說只有一人死亡。

小甘迺迪創建反疫苗的「兒童健康防衛」組織(Children's Health Defense)。他稱麻疹流行死了兩人的時候，仍以「並非不尋常」形容麻疹疫情。

他說，健保人員、民眾領袖和決策者負有「共同的責任，要保護民眾的健康。」做法之一就是「確定有關疫苗安全與效力的正確資訊，要傳播出去。」「我們必須了解地方的關切事項，提供文化上夠清楚的資訊，並讓想打疫苗的人，都打得到疫苗。」