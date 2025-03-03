目標百貨收斂DEI政策 左派反彈、呼籲杯葛

目標百貨(Target)。(美聯社)

知名零售業者目標百貨 (Target)近日遭佛州檢察長及「美國優先 法律」(America First Legal)控告，指其涉嫌隱藏公司多元、平等、包容(DEI)計畫，還有2023年同志 驕傲月特賣商品，兩件事的財務風險；目標百貨上個月才因收斂其DEI計畫遭遇左派反彈，呼籲杯葛，目前可說遭遇左右夾擊。

有線電視新聞網，佛州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)是共和黨人，美國優先法律是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)創辦的團體，兩方聯合代表佛州州方退休金監督委員會提出訴訟，也是保守派向目標百貨，對其耗費心血，想在員工組成、顧客行銷等領域推動DEI，而發動的最新進攻。

但這場官司之前快一個月，目標百貨因應右派來的壓力、川普總統想用聯邦政府的權力要民間部門收回DEI行動，該公司才刪除一些DEI政策。目標百貨就DEI而退卻，引來左派的反彈，呼籲杯葛，其中有民權團體，以及一位目標百貨創辦人的後代。他們要求目標百貨要捍衛多元，作為明智的做生意目標，在此之前多年，該公司一直那麼做。

有些公司便呼應DEI有利於生意的說法。可口可樂本周年度財報上便表示，吸引到多元員工，對公司持續成長、成功很重要，財報另警告未能吸引到頂尖的多元人才恐損傷生意。

目標百貨2023年推出同志驕傲月系列商品，當時便挑起一些保守派媒體要角的怒火。有人造謠，有人威脅對該公司員工不利，還破壞百貨公司的商品及店內陳設。目標百貨移除一些引發最激烈反應的商品，以保護員工安全，但這種做法讓同志及跨性人士權益支持者感到沮喪，指責目標百貨屈從偏執狂的壓力。

2023年同志驕傲月過後，目標百貨當季銷售下跌，為六年來首度，只是在隨後的各季恢復。

當前是「美國優先法律」第二次向目標百貨興訟，指控該公司沒對2023年同志驕傲月遭遇反彈說實話；第一次控告仍在審理中。

格信律師事務所(Gibson Dunn)律師舒瓦茲(Jason Schwartz)表示，有種新出現但成長中的趨勢，就是用證券官司來攻擊民間企業的DEI計畫，挑戰其風險陳述是否做得夠足；這種公家、民間合夥，動用到州檢察長來興訟，很可能創下案例供他人效尤。