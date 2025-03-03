民間第2家 新創公司「藍色幽靈」成功登上月球

「藍色幽靈」登陸器降落前飛越月球表面時所拍攝到的畫面。(路透)

美國新創公司「螢火蟲太空」(Firefly Aerospace)的「藍色幽靈」(Blue Ghost)登月器，2日成功降落月球表面，為第二間達成此壯舉的民間公司，接下來兩周將執行國家航空暨太空總署(NASA )的10項任務和實驗。

美聯社報導，「藍色幽靈」是以一種美國稀有的螢火蟲命名，其外型小巧矮胖，高6呎6吋、寬11呎。這架四足登月器1月中旬從佛州 發射，NASA為此趟運送任務投資了1億100萬元，另外支付4400萬元支援機上的技術。

藍色幽靈在自動駕駛模式下從月球軌道下降，目標是著陸月球近側、東北邊緣撞擊盆地「危海」(Mare Crisium)中一個古老火山丘的斜坡。藍色幽靈項目主管阿倫斯沃思(Ray Allensworth)表示，登月器避開了巨石等危險，安全著陸，團隊繼續分析數據以確定著月器的確切位置，目前跡象表明它降落在危海328呎(100公尺)的目標區域內。

著陸半小時後，藍色幽靈開始傳回照片，第一張照片是自拍照，由於太陽的強光有些模糊；第二張照片則拍攝地球。藍色幽靈這趟旅程裝載了10項實驗設備，包括一個吸塵器，用來蒐集月球塵土進行分析；一個鑽頭來測量月球表面下10呎(3公尺)處的溫度；到3月14日還將拍攝日全食影像。

Firefly執行長金傑森(Jason Kim)表示，這次任務跟NASA投入數十億元、由王牌太空人 掌舵的阿波羅登月計畫不同，民營公司的預算有限，其機器人飛行器也必須自行著陸，不過一切都進行得十分順利。