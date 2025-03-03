南卡175場野火蔓延4200英畝 進入緊急狀態

南卡羅來納州野火已蔓延至少4200英畝，州長麥馬斯特2日宣布該州進入緊急狀態。(美聯社)

南卡羅來納州 野火已蔓延至少4200英畝，州長麥馬斯特(Henry McMaster)2日宣布該州進入緊急狀態 。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，默特爾海灘市(Myrtle Beach)地區的卡羅來納州森林(Carolina Forest)附近發生大火，天空在火光輝映下變成橘色。

社群媒體 上流傳的另一段影片顯示，卡羅來納州森林附近紅丘(Red Hill)一棟房屋的後院竄出熊熊烈火，空氣中瀰漫著濃煙和灰燼。

麥馬斯特表示，南卡全境超過175場野火齊燒，影響霍里郡(Horry)、斯帕坦堡郡(Spartanburg)、聯合郡(Union)、奧康尼郡(Oconee)和皮肯斯郡(Pickens)等地區約4200英畝的土地。

麥馬斯特發出聲明表示：「緊急狀態確保第一線救援人員擁有他們需要的資源，他們不辭辛勞的工作，冒著生命危險，保護我們的社區不受野火危害。」

南卡1日發布全州禁焚令，即刻生效；麥馬斯特2日表示，危險的野火情況讓全州禁燃令持續有效，直至另行通知(結束)為止，違者將面臨刑事起訴。

南卡林業委員會(SC Forestry Commission)表示，霍里郡正從州夥伴單位獲取資源，包括消防直升機，約410人響應救災，現場部署至少128具消防設備。

霍里郡八個社區內的房屋已全數疏散，南卡紅十字會表示，約135名居民在鄰郡的休閒中心避難。

南卡林業委員會表示，「工作人員將繼續為這場野火部署救災人力，直到控制火勢」，目前未傳人員傷亡或建物損毀通報。

默特爾海灘市地區的一些社區發布疏散通知，包括春湖(Spring Lake)、瓦特福(Waterford)和阿瓦隆(Avalon)。

該委員會呼籲疏散區內的民眾在接獲通知後，盡速配合疏散，並提醒民眾「在卡羅來納森林地區行車要多加留意，煙霧可能會降低能見度，尤其是在日落之後。」