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進步象徵變丟臉徽章 特斯拉車主與馬斯克畫清界線

記者顏伶如／綜合報導
示威者聚集在亞特蘭大一家特斯拉經銷店外，抗議馬斯克在川普政府中扮演的角色。(歐新社)
示威者聚集在亞特蘭大一家特斯拉經銷店外，抗議馬斯克在川普政府中扮演的角色。(歐新社)

華盛頓郵報報導，政府效率部（DOGE）共同主管馬斯克馬斯克(Elon Musk)大刀闊斧縮減聯邦政府人事與開銷之際，某些特斯拉(Tesla)車主出現「買家懊悔」(buyer's remorse)心理，昔日在華府地區開著特斯拉電動車堪稱進步派象徵，如今卻淪為丟臉的徽章。

大約10年前，維吉尼亞州居民布萊克勃恩(Tom Blackburn)成為能夠買下特斯拉Model S轎車的第一批10萬名消費者之一。購買特斯拉符合他追求環保的生活型態，家裡屋頂則裝有太陽能板。

但現在，76歲的布萊克勃恩擔心駕駛特斯拉出門會被解讀為支持馬斯克，因此在保險桿貼上標語貼紙「我買這車是在我得知他是瘋子之前」(I bought this before I knew he was crazy)。

住在華府西北區的71歲居民羅維格(Andrew Loewinger)去年11月把特斯拉Model S賣掉，以示對馬斯克「令人厭惡的政治手段」表達抗議。他說，賣車之後接到消費者滿意度問卷調查表，「我寫馬斯克對於品牌形象造成無法挽回的傷害，我絕對不想跟特斯拉再有任何牽連。」

報導指出，在普遍支持民主黨的華府大都會區，某些特斯拉車主如今對於馬斯克儼然成為右派最有影響力的霸主之一感到困惑。大約兩成聯邦雇員住在大華府地區，幾乎每周都有針對馬斯克領導政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的抗議活動，特斯拉分店也成為抗議地點。

本月稍早，位於喬治城(Georgetown)的特斯拉分店出現抗議群眾聚集，舉著海報寫著「馬斯克掠奪美國」(Musk Robbing America)，人行道上則有彩色粉筆寫著「你想要一輛納粹車嗎？」(You want a swasticar?)

報導指出，對於某些華府居民來說，擁有特斯拉電動車衍生的政治包袱，已經變得非常沉重。

布萊克勃恩便說，最為氣憤的是，馬斯克創辦特斯拉，做過許多很棒的事情，結果現在卻變得完全離經叛道。他說，除了自己永遠不會再買特斯拉，之前在自己大力說服下而買特斯拉的弟弟以及一名好友，如今也都說以後不會再買特斯拉。

汽車資訊網站Edmunds產業分析師潔西卡‧凱德威(Jessica Caldwell)指出，特斯拉車主可以分為兩大類，第一類說再也不買特斯拉，第二類則對馬斯克與特斯拉分開看待。她說，第二類消費者不見得贊同馬斯克，但非常喜歡特斯拉電動車，「馬斯克又沒坐在我車上。」

特斯拉 馬斯克 華府

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