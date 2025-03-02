1個月3架民用機闖海湖莊園禁航區 F-16發射熱焰彈驅離
川普只要回到他的私人豪宅海湖莊園(Mar-a-Lago)，其所在的佛州棕櫚灘地區上空，就會實施臨時禁航區限制措施。消息來源指出，過去一個月內，先後有三架民用飛機在臨時禁航期間闖入棕櫚灘地區上空，即遭到北美防空司令部(NORAD)出動F-16戰機驅離。
收先傳出相關消息的是保守派媒體「極限新聞」(Newsmax)主持人斯塔內斯(ToddStarnes)。他甚至爆料，在其中兩次攔截中，F-16甚至發射了熱焰彈警告不明飛機。不過被驅逐的三架民用飛機都安全離去。
NORAD及聯邦航空管理局(FAA)拒絕對此置評。
斯塔內斯聲稱，事件發生的時間分別是上午11時5分、下午12時10分及下午12時50分，但他沒說明是否在同一天。
目前尚不清楚這些民用飛機是在何種情況下飛入棕櫚灘禁航區。除了斯塔內斯爆料外，當地媒體也報導，在過去幾星期內頻頻發生闖入禁航區事件。
棕櫚灘郵報(PalmBeachPost)在2月20日曾報導，川普上個月曾返回海湖莊園休假六天，期間棕櫚灘上空就發生三次民用飛機闖入事件，分別在2月15、17及18日。
當時NORAD已發布，2月18日上午10時49分左右，一架民用飛機在棕櫚灘上空不當飛行，於是緊急出動F-16戰機，並發射了熱焰彈。NORAD解釋，使用熱焰彈「嚴格遵循安全原則，它燃燒迅速且徹底，不會對地面人員造成危險。」
有市民拍下F-16戰機驅離行動的過程，當時一架飛機飛過棕櫚灘以南的博因頓海灘(BoyntonBeach)。
FAA指出，在實施臨時禁航期間，航空器及無人機未經許可禁止在該空域飛行。而且當川普在海湖莊園時，禁航區範圍會向外再延伸30浬。
F-16戰機驅離闖入臨時禁飛區的民用飛機並非新鮮事，在川普首次擔任總統期間，曾經已先後有三次飛機在海湖莊園附近盤旋，當時也出動F-16並發射熱焰彈。
除了海湖莊園，川普在新澤西州國家高爾夫球俱樂部球時，也曾有小型飛機經過上空，NORAD也出動了戰機和直升機緊急升空攔截。
上一則
麻疹疫情擴散8州 德州最嚴重…出現6年來首例死亡
下一則
FB留言