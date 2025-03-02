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1個月3架民用機闖海湖莊園禁航區 F-16發射熱焰彈驅離

編譯盧炯燊／綜合報導
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過去一個月內，北美防空司令部出動F-16戰機驅離三架民用飛機闖入川普私人豪宅海湖莊園上空的臨時禁航區。(美聯社)
過去一個月內，北美防空司令部出動F-16戰機驅離三架民用飛機闖入川普私人豪宅海湖莊園上空的臨時禁航區。(美聯社)

川普只要回到他的私人豪宅海湖莊園(Mar-a-Lago)，其所在的佛州棕櫚灘地區上空，就會實施臨時禁航區限制措施。消息來源指出，過去一個月內，先後有三架民用飛機在臨時禁航期間闖入棕櫚灘地區上空，即遭到北美防空司令部(NORAD)出動F-16戰機驅離。

收先傳出相關消息的是保守派媒體「極限新聞」(Newsmax)主持人斯塔內斯(ToddStarnes)。他甚至爆料，在其中兩次攔截中，F-16甚至發射了熱焰彈警告不明飛機。不過被驅逐的三架民用飛機都安全離去。

NORAD及聯邦航空管理局(FAA)拒絕對此置評。

斯塔內斯聲稱，事件發生的時間分別是上午11時5分、下午12時10分及下午12時50分，但他沒說明是否在同一天。

目前尚不清楚這些民用飛機是在何種情況下飛入棕櫚灘禁航區。除了斯塔內斯爆料外，當地媒體也報導，在過去幾星期內頻頻發生闖入禁航區事件。

棕櫚灘郵報(PalmBeachPost)在2月20日曾報導，川普上個月曾返回海湖莊園休假六天，期間棕櫚灘上空就發生三次民用飛機闖入事件，分別在2月15、17及18日。

當時NORAD已發布，2月18日上午10時49分左右，一架民用飛機在棕櫚灘上空不當飛行，於是緊急出動F-16戰機，並發射了熱焰彈。NORAD解釋，使用熱焰彈「嚴格遵循安全原則，它燃燒迅速且徹底，不會對地面人員造成危險。」

有市民拍下F-16戰機驅離行動的過程，當時一架飛機飛過棕櫚灘以南的博因頓海灘(BoyntonBeach)。

FAA指出，在實施臨時禁航期間，航空器及無人機未經許可禁止在該空域飛行。而且當川普在海湖莊園時，禁航區範圍會向外再延伸30浬。

F-16戰機驅離闖入臨時禁飛區的民用飛機並非新鮮事，在川普首次擔任總統期間，曾經已先後有三次飛機在海湖莊園附近盤旋，當時也出動F-16並發射熱焰彈。

除了海湖莊園，川普在新澤西州國家高爾夫球俱樂部球時，也曾有小型飛機經過上空，NORAD也出動了戰機和直升機緊急升空攔截。

消息來源指出，F-16在驅離不明飛機時會發射熱焰彈予以警告。(美國空軍)
消息來源指出，F-16在驅離不明飛機時會發射熱焰彈予以警告。(美國空軍)

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