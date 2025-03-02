海湖莊園遭扣逾千密件 聯邦調查局歸還川普

聯邦調查局2022年搜查川普總統海湖莊園住所的相關物件於2月底歸還川普。(美聯社)

白宮 宣布，聯邦調查局2022年搜查川普 總統佛州 住所海湖莊園(Mar-a-Lago)時帶走的幾箱物件，已於2月28日歸還給總統。川普表示，他打算讓這些材料「成為川普總統圖書館的一部分」。

這批多達上千件的物件，曾被當時調查人員視為指控川普的一起刑事案件重要證據，其中包括部分屬於機密資料文件在內。川普被控在他首任總統任期結束後、離任時，渉嫌非法帶走這些文件並阻礙政府追回文件。

但去年一名法官駁回這些指控，川普11月連任後，檢察官也撤回上訴。該案特別檢察官史密斯(Jack Smith)當時表示，撤銷指控是因為有關部門政策禁止對現任總統提出指控。

川普一再辯稱，儘管這些文件屬於機密，但他擁有取得這些文件的合法權利。該案撤銷後，川普及其盟友同聲要求歸還被扣押的文件。

2月28日，可以看見人員將一箱箱東西搬上空軍一號；川普隨後搭機離開馬里蘭州安德魯斯聯合基地，前往海湖莊園度周末。白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)表示，「聯邦調查局已歸還總統在非法和違法突襲中遭到沒收的財產；我們今天收到這些箱子，並將它們裝上空軍一號。」

張振熙向媒體表示，川普當晚前往海湖莊園前，那幾箱物件已被裝上空軍一號。總統顧問哈巴(Alina Habba)表示，箱子裡裝有川普及其家人的個人物品。

川普28日晚間在他的社群媒體平台Truth Social發文慶祝自己收到這些資料。他寫道：「司法部剛剛歸還了讓瘋狂史密斯大驚小怪的那些箱子。它們被運往佛州，將來會成為川普總統圖書館的一部分。正義最終戰勝了一切。我絕對沒有做錯什麼。這只是對政治對手的攻擊，顯然並沒有什麼效果。正義將在我們的國家重現。」