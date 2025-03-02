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反馬斯克？愛城婦人涉特斯拉分店放爆裂物遭逮捕

記者顏伶如／綜合報導
涉嫌在特斯拉分店放置爆裂物的40歲婦人露西‧尼爾森。(美聯社)
涉嫌在特斯拉分店放置爆裂物的40歲婦人露西‧尼爾森。(美聯社)

佛羅里達州、俄勒岡州甚至加拿大、澳洲近來紛紛傳出科技富豪馬斯克(Elon Musk)手下電動車特斯拉(Tesla)分店遭到抗議或破壞的事件，科羅拉多州愛城警察局(Loveland Police Department)26日指出，一名婦人數度侵入特斯拉位於愛城的經銷分店破壞，企圖在店內放置爆裂物，已遭逮捕並移送法辦。

警方指出，愛城特斯拉分店遭人破壞而在今年1月29日第一次報案，2月2日再度遭入侵，2月7日分店則被縱火。根據警方調查，分店建築物與數輛特斯拉電動車遭人塗鴉，寫著冒犯用詞與仇恨內容。

警方指出，24日深夜員警逮捕涉嫌在特斯拉分店放置爆裂物的40歲婦人露西‧尼爾森(Lucy Grace Nelson)。尼爾森被押於賴瑞米爾郡立監獄(Larimer County Jail)，面臨包括使用爆裂物裝置等多項刑事重罪起訴。賴瑞米爾郡治安法官裁定尼爾森保釋金為10萬元。

愛城警察局發言人帕德吉特(Chris Padgett)對有線電視新聞網(CNN)指出，聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)參與調查，尼爾森可能也將面臨聯邦起訴。

帕德吉特說，尼爾森對於警方詢問行使緘默權。

哥倫比亞廣播公司(CBS)取得照片顯示，愛城特斯拉分店的數輛電動卡車(Cybertruck)與電動車，擋風玻璃都被噴上紅字「X」，分店玻璃窗則被打破。

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