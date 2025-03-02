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麻疹疫情擴散8州 德州最嚴重…出現6年來首例死亡

編譯盧炯燊／綜合報導
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德州盧布克郡的婦女帶13個月大的女兒2月27日在盧布克市衛生局接打麻疹疫苗。德州當下麻疹流行。(路透)
德州盧布克郡的婦女帶13個月大的女兒2月27日在盧布克市衛生局接打麻疹疫苗。德州當下麻疹流行。(路透)

各地爆發麻疹疫情情況惡化，聯邦疾病防治中心(CDC)今年迄今已收到164起病例報告，其中以德州情況最為嚴重，共有140起病例，已有一名兒童死亡，是六年來首宗麻疹死亡個案。至於疫情稍次的新墨西哥州也有九起病例報告。

疫情也擴散到加州(三起)、喬州(三起)、新澤西州(三起)、阿拉斯加(二起)、紐約市(二起)、肯塔基州(一起)及羅德島州(一起)。

這波麻疹疫情是1月底首先在德州爆發，已成為30年來最嚴重，當中大部分病患是青少年兒童。

美國在2000年宣布消除麻疹，代表已沒有持續性的本土傳播，基本為輸入病例。但去年開始本土麻疹疫情重起，18個州出現病例，然而全美麻疹疫苗接種率卻持續下降。

根據CDC資料顯示，美國上次麻疹死亡病例是在2019年，當時加州一名37歲的男子因麻疹併發腦膜炎而死亡。當年共有1274起病例，主要是受紐約州、加州和華盛頓州疫情的影響。

CDC指出，麻疹是最具傳染性的傳染病之一，在某些情況下會導致肺部及腦部受嚴重感染，繼而導致出現認知問題、耳聾或死亡。醫師及衛生官員表指出，疫苗是非常安全且有效，是可以起到預防作用。至於德州死亡的兒童，經證實是未接種疫苗的學齡兒童。

衛生專家指出，疫苗接種率較低是造成麻疹個案持續增加的原因。

CDC的數據顯示，在2019-2020學年，全美約有95.2%的幼兒園兒童接種了疫苗；2021-2022學年下降到93%；2023-2024學年，再進一步下降到92.7%，這已低於安全的關鍵門檻。

CDC指出，當一個社區中超過95%的人接種疫苗時，大多數人都會透過社區免疫(群體免疫)受到保護。

對於這波疫情，長期持有疫苗陰謀論的衛生部長小甘迺迪則仍不以為然，2月26日更向媒體表示，麻疹疫情並不罕見，美國每年都會爆發。他這個說法已引起公共衛生官員的擔憂。

疫情 疫苗 CDC

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