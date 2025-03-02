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全美蛋價飆只因禽流感？ 大型業者被質疑哄抬

記者張聲肇／綜合報導
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超市業者在雞蛋貨架上張貼布告解釋因為禽流感造成蛋價飆漲，但不少人質疑大型業者趁機抬價，占消費者便宜。(美聯社)
超市業者在雞蛋貨架上張貼布告解釋因為禽流感造成蛋價飆漲，但不少人質疑大型業者趁機抬價，占消費者便宜。(美聯社)

蛋價狂飆不光是因為禽流感導致產量減少，不少人質疑大型業者趁機抬價，利用自身的市場優勢，占消費者便宜，也是原因之一。

消費者團體、民主黨議員和一名聯邦貿易委員會委員呼籲政府調查，蛋價為何在1月漲到一打要4.95元。這全國均價是史上最高紀錄。川普政府本周公布對抗禽流感的措施，也從國外進口生蛋，但效果如何，能否帶動物價下滑，有待觀察。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)說，「川普答應就職第一天就讓食物價格下降，可是在蛋價飛漲失控之際，他卻開除一大票執掌控制禽流感的聯邦員工。」

業界和多數專家直接點名禽流感是蛋價飛漲的主因，為了控制禽流感疫情，美國已銷毀1.66億隻雞，1月迄今就銷毀了3000萬隻蛋雞，供應自然受影響。農業部的「抗疫」政策是，某一養雞場發現禽流感病毒，就全場銷毀、消毒。

該部2月1日指出，禽流感爆發以來，全國蛋雞數減少了12%，還有2.92億隻，但之後，又銷毀了1100萬隻，情況還可能惡化。兩年前，蛋價一度飆升到一打4.82元，當時蛋雞還有3億多隻，就有人建議調查，是否有人哄抬蛋價。

美國雞蛋議會主席梅茲(Emily Metz)說，蛋價上揚，除了禽流感，別無他故，「硬要說另有他故，就是誤讀事實與現實」，「我們的蛋農也在拚命自救，為了讓禽鳥安全，他們已極盡手段。這是供應鏈的挑戰，原因在於禽流感。」

替小農、消費者和鄉村地區人民爭福利的「農場行動」組織卻懷疑有寡頭壟斷之嫌：去年蛋量減產僅4%，1月產量就有75.5億個蛋，有些地方的超市賣蛋的架子卻空空如也。會長哈夫曼(Angela Huffman)說，產量微減，大蛋商的利潤卻飛漲。司法部門已接獲該組織陳請調查函。

禽流感 民主黨 川普

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