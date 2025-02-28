花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳「差點」出大包，恐怕已把執行長佛雷瑟（Jane Fraser）嚇出一身冷汗。畢竟，過去花旗曾犯下類似的錯誤，導致她的前任引咎辭職。

金融時報報導，這筆內部轉帳錯誤發生在去年4月，此前未曾曝光。當時發出匯款的員工及負責審核交易的第二名人員皆未察覺有錯，並於隔天營業日一開始核准處理。

幸好，第三名員工在交易記錄後90分鐘發現帳戶餘額異常，並在數小時內收回這筆付款，錢最終沒有匯出。花旗事後已向美國聯準事會和通貨監理局通報這起「差點失誤」（near miss）事件。

知情人士透露，這起事件源於備用系統繁瑣的介面加上輸入錯誤。3月中旬，4筆總額280美元、匯往巴西 某客戶託管帳戶的交易，因可能違反制裁規定而被系統攔截。

雖然款項很快獲核准，但仍卡在系統中，無法正常完成。技術團隊指示付款處理員工將交易手動輸進一個很少用的備份螢幕。該程式有個怪設定，就是金額欄位會預先填入15個零，輸入交易的人員必須手動刪除這些零，但顯然沒做確實。

花旗表示，「偵測控管機制迅速發現兩個內部帳戶之間的輸入錯誤，並已即時逆轉交易」，強調這些機制「同樣能防止任何資金離開銀行」。花旗解釋：「儘管此事件未對銀行或客戶造成影響，但突顯本行持續致力消除手動流程並強化自動化控管的決心。」

根據金融時報取得的內部報告，去年花旗共發生10起金額達10億美元或以上的「差點失誤」事件，較前一年的13 起略為減少。

「差點失誤」事件無需向監管機構通報，因此沒有公開數據顯示此類事件的頻率。多位前監管人員及銀行風險管理專家表示，金額超過10億美元的「差點失誤」在美國銀行界相當罕見。

這些事件也突顯花旗銀行多年來難以根治的營運問題。2020年，該行曾誤將9億美元匯給化妝品公司露華濃（Revlon）的債權人，導致當時執行長下台，並遭監管機構處以鉅額罰款，勒令改善營運控管。

2021年接任執行長的佛雷瑟將解決監管問題列為「首要任務」。然而，花旗去年仍因風險控管與數據管理問題，遭當局處以1.36億美元罰款。