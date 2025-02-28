前商務部官員：一些大企業違反出口規定 將被罰巨款

阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）擔任美國商務部助理部長時，和司法部召開記者會，說明出口管制政策。(美聯社)

上月離職的商務部 助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）說，未來幾個月美國商務部可能就一些大公司違反出口規定，處以巨額罰款，這些大公司的違規行為包括非法向中國客戶輸出技術。

阿克塞爾羅德在拜登政府時期，擔任商務部負責出口執法的助理部長，針對違反對中國、俄羅斯和伊朗出口管制的公司，他推動要施加更嚴厲的處罰。

他表示，「我們原本希望一些重大調查能在2024年結案，但現在看來要到2025年才能解決」。阿克塞爾羅德預期，川普政府將會更大力落實出口管制。

阿克塞爾羅德不願透露他離職前正在調查哪幾家大公司。但過去公開過的調查，涉及晶片 設備製造商「應用材料」（Applied Materials，以下簡稱「應材」）。根據路透2023年時的報導，當時商務部和司法部 正在調查應材，懷疑應材可能規避了對中國最大晶片製造商中芯國際的出口限制。

另一項調查是涉及加州晶片設計軟體公司「益華」（Cadence Design Systems）。根據益華自己揭露的資訊，2021年時公司收到了商務部的行政傳票，要求益華提供與中國某些客戶有關的記錄。2023年，司法部又發出了另一張傳票。

益華在2月21日一份的文件中表示，公司已於去年12月開始與商務部和司法部就「調查的初步結果和可能的解決方案」進行討論。

路透採訪商務部和司法部，他們沒有立即回應置評請求；應材和益華也沒有立即回應。