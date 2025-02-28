金哈克曼妻子 曾是鋼琴家、商人 相伴走向生命終點

金哈克曼(左)過世消息傳出後，好萊塢演藝界的悼念迅速湧現。右為日裔妻子貝琪．荒川（右）。（美聯社）

金像獎影帝金哈克曼（Gene Hackman）的日裔妻子貝琪·荒川（Betsy Arakawa）曾是古典鋼琴家，也是一名商人；她與金哈克曼結識40餘年，彼此相伴終老，也一起走向了生命終點。金哈克曼享年95歲，荒川63歲。

紐約時報雜誌（New York Times Magazine）1989年報導，荒川在1980年代中期，於加州一家健身中心兼差時，與金哈克曼這位影壇傳奇人物相遇，他們很快就住在一起，然後搬到新墨西哥州 聖達菲定居，並於1991年結婚。

金哈克曼2009年曾告訴電影雜誌「帝國」（Empire），他們倆喜歡看荒川租來的DVD，尤其是「一些低成本電影拍攝出來的簡單故事」。

荒川在夏威夷長大，修習古典鋼琴。1971年檀香山星報（Honolulu Star-Bulletin ）報導，時年11歲的荒川就讀小學期間，曾在檀香山國際中心音樂廳為9000名兒童表演。高中畢業後，荒川搬到洛杉磯，就讀於南加州大學 。

芝加哥 論壇報（Chicago Tribune）1989年報導，荒川後來仍偶爾表演鋼琴，有一回在芝加哥阿爾滕海姆老年中心（Altenheim Geriatric Center）辦了一場鋼琴音樂會，其中一段演奏還在金哈克曼1989年的電影「剌殺總書記」（The Package）出現。

金哈克曼與荒川在新墨西哥州生活數十年期間，經常出現在聖達菲，此地不僅是州首府，也是藝術家聚落、旅遊觀光和名人度假勝地。聖達菲新墨西哥人報（Santa Fe New Mexican）2005年報導，荒川在當地與人合夥經營家居裝飾店，經常展示當地藝術家作品。

有傳言稱，金哈克曼為了荒川離開第一任妻子、已故的費伊·馬爾蒂斯 (Faye Maltese)。金哈克曼與馬爾蒂斯育有三個孩子。