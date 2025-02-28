我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

傳奇演員金哈克曼 身兼畫家、作家 95歲人生謝幕

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金哈克曼2010年演出「殺無赦」獲得奧斯卡最佳男配角獎。（美聯社）
金哈克曼2010年演出「殺無赦」獲得奧斯卡最佳男配角獎。（美聯社）

「我只想當一名演員。」金哈克曼在2003年獲頒金球獎終身成就獎時致詞時，曾借用電影「巴頓將軍」（Batton）裡的名言：「上帝幫我，我熱愛它，我也做到了。」

其實金哈克曼多才多藝，他在息影後研究歷史、寫書、畫畫，備受敬重。

95歲好萊塢傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）生前曾被形容擁有一張「卡車司機」的臉龐，但卻成為好萊塢最具票房號召力的明星之一。

英國廣播公司（BBC）報導，金哈克曼曾透過「暴力男性」角色贏得2座奧斯卡獎，並獲得另外3項提名。在喜劇領域，他也同樣得心應手。

金哈克曼在「霹靂神探」的精采演出，榮獲當年奧斯卡最佳男主角獎，也是他的成名代表作...
金哈克曼在「霹靂神探」的精采演出，榮獲當年奧斯卡最佳男主角獎，也是他的成名代表作。（取材自IMDB）

硬漢形象深植人心

1960年代末期，金哈克曼因演出「我倆沒有明天」（Bonnie and Clyde）聲名鵲起，之後陸續接演「霹靂神探」（The French Connection）、「烈血大風暴」（Mississippi Burning）和「超人」（Superman）等多部叫好叫座的電影。

金哈克曼於1956年與費伊（Faye Maltese）結婚，兩人育有3名孩子，1986年離婚。5年之後，與第2任妻子日裔荒川貝琪（Betsy Arakawa）結婚。貝琪是音樂家，並在新墨西哥州聖塔菲郡（Santa Fe County）經營一間高檔家具店。

金哈克曼在「赤色風暴」（Crimson Tide）飾演艦長。（路透）
金哈克曼在「赤色風暴」（Crimson Tide）飾演艦長。（路透）

在火爆教頭草地兵（Hoosiers）飾演教練。（美聯社）
在火爆教頭草地兵（Hoosiers）飾演教練。（美聯社）

2004年，在心臟科醫師建議下，金哈克曼退出演藝圈，並與貝琪在新墨西哥州過著平靜的生活。

金哈克曼本名尤金艾倫哈克曼（Eugene Allen Hackman），1930年出生於加州聖伯納地諾市（San Bernardino），童年則在四處漂泊中度過。

他年僅16歲就謊報年齡，加入陸戰隊，服役了近5年；他被派駐中國，擔任無線電操作員。這也促成他日後的DJ職涯。

回顧這段軍旅生涯，他曾說：「我對接受指令有些障礙，因為我從小就很不聽話。我不是個稱職的陸戰隊員。」

曾被認「最不可能成功」

金哈克曼於1960年代進入加州巴沙迪納劇院（Pasadena Playhouse）工作。當時，他和同期的達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）被認為是「最不可能成功」的演員。

儘管不被看好，金哈克曼仍獲得一些小角色的演出機會，同時打零工來維持生活。

他首次參演電影，是在華倫比提（Warren Beatty）主演的「亂絲情網」（Lilith）。華倫比提對他的表現印象深刻，因此於1967年在「我倆沒有明天」中邀請他扮演自己的哥哥。

金哈克曼（右）演出過兩集超人，都飾演反派角色。左為超人男主角克里斯多夫李維。（美...
金哈克曼（右）演出過兩集超人，都飾演反派角色。左為超人男主角克里斯多夫李維。（美聯社）

金哈克曼於1971年憑藉「霹靂神探」拿下奧斯卡最佳男主角獎。他逐漸成為好萊塢最強硬漢之一的同時，又在「新科學怪人」（Young Frankenstein）中輕鬆轉型喜劇，並在「超人」和「超人II」中飾演超級惡棍。

1980年代，金哈克曼憑藉「烈血大風暴」再度獲得奧斯卡獎最佳男主角獎提名。1991年，克林伊斯威特（Clint Eastwood）執導的西部片「殺無赦」（Unforgiven）讓金哈克曼獲得奧斯卡最佳男配角獎，他在劇中扮演殘暴的警長。

1998年上映的好萊塢巨片「全民公敵」（Enemy of the State），金哈克曼與威爾史密斯（Will Smith）共同主演這部講述政府監控人民的動作驚悚片，金哈克曼於片中飾演一名電腦天才。

金哈克曼演出2004年政治諷刺片「全民亂投」（Welcome to Mooseport）後，決定淡出演藝圈。

中央社報導，他曾告訴路透：「對我而言，電影業真的壓力很大，你在拍電影時必須做出的妥協只是其中一環。我已經到了不想再拍電影的階段了。」

2003年金球獎頒給金哈克曼終身成就獎。（美聯社）
2003年金球獎頒給金哈克曼終身成就獎。（美聯社）

息影 轉型歷史小說作家

金哈克曼生涯參演超過80部電影，同時他多才多藝，不僅會打高爾夫，也是備受尊敬的畫家。

淡出演藝圈後，他又轉型為歷史小說作家。金哈克曼與作家雷尼罕（Daniel Lenihan）合作撰寫了4本書，自己也創作了2部個人作品。

奧斯卡獎 好萊塢 新墨西哥州

上一則

裸照、性玩具、飛行日誌…「淫魔」艾普斯坦生前檔案公布

下一則

95歲奧斯卡影帝金哈克曼與妻陳屍家中 死因可疑

延伸閱讀

「后翼棄兵」參考對象 俄傳奇棋士斯帕斯基88歲辭世

「后翼棄兵」參考對象 俄傳奇棋士斯帕斯基88歲辭世
傳奇影星金哈克曼陳屍家中 家屬懷疑是一氧化碳中毒

傳奇影星金哈克曼陳屍家中 家屬懷疑是一氧化碳中毒
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
曾在中國服役 奧斯卡影帝金哈克曼驟逝 硬漢形象深植人心

曾在中國服役 奧斯卡影帝金哈克曼驟逝 硬漢形象深植人心

熱門新聞

聯合健保執行長遇刺案兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）時髦的出庭穿搭在社群媒體上掀起熱烈討論。路透社

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

2025-02-24 15:20
網紅聖克萊爾自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子。(取自@ProudPatriot247在X的照片)

馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA

2025-02-22 23:46
司法部最近幾個月已對聯合健保集團(UnitedHealth Group)俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)給付制度展開民事詐騙調查。美聯社

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

2025-02-21 09:20
聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）近日在社群媒體上掀起熱議，卻不是因為政治，而是他的鞋子。美聯社

有史以來第一雙鞋？運輸部長怪異皮鞋爆紅

2025-02-21 13:20
早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

2025-02-22 19:53
路易斯安納州是全美最危險的居住地點。Pexels

犯罪率高易生病 美國這5州最危險...前2名竟是鄰居

2025-02-21 15:54

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%