95歲奧斯卡影帝金哈克曼與妻陳屍家中 死因可疑

金哈克曼(左)過世消息傳出後，好萊塢演藝界的悼念迅速湧現。右為日裔妻子貝琪．荒川（右）。（美聯社）

退休多年的奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）與日裔 妻子貝琪．荒川（Betsy Arakawa）和一隻愛犬，26日驚傳陳屍在新墨西哥州 聖達菲（Santa Fe）家中；金哈克曼享年95歲，荒川63歲。調查人員指稱，死者似已死亡至少一天。官方死因尚未公布，但警方目前把死亡列為可疑；金哈克曼的女兒懷疑他們死於一氧化碳中毒。

與日裔妻手腳乾屍化 愛犬也死亡

聖達菲郡警探在搜查令中寫道，金哈克曼被發現陳屍儲物室，荒川陳屍在浴室的小型暖器旁，她附近櫃子檯面上有打開的藥瓶和散落的藥片；警長辦公室發言人阿維拉 (Denise Avila) 表示，沒有跡象顯示他們遭到槍擊或受傷。警方觀察到荒川的「屍體腐化，臉部腫脹」，手腳乾屍化， 金哈克曼的屍體也有類似跡象。

前門敞開 維修工人發現屍體報警

調查人員稱，維修工人26日下午前往金哈克曼家進行例行工作時，看到前門敞開，在發現屍體後報警。工人表示，他們很少見到屋主，屋主最後一次聯繫他們是大約兩周前。

警方指出，金哈克曼身穿藍色T恤、灰色運動褲和拖鞋，似乎摔倒在地，附近有一副太陽眼鏡和一根手杖。荒川附近的浴室衣櫃被發現有一隻死亡的德國牧羊犬。他們家另外還有兩隻狗健在，當時一隻在室內，一隻在室外。

奧斯卡影帝金哈克曼（右）與日裔妻子貝琪．荒川（左）驚傳雙雙陳屍家中，死因尚待調查。（美聯社）

調查員：2人可能死前突然倒下

發現幾件事後，調查人員認為現場「可疑到需要進行徹底搜尋和調查」，這些事包括正門打開沒鎖， 一隻健康的狗在室外跑，另一隻健康的狗則在荒川屍體附近。此外，現場跡象顯示金哈克曼和妻子可能是死前突然倒下。

一氧化碳中毒？並未發現外洩

警方接到報案後，為確保搜查安全，找來新墨西哥州天然氣公司測試房屋內外的天然氣管道；當時沒有發現任何問題跡象，消防部門也沒有發現一氧化碳外洩或中毒跡象。

金哈克曼的女兒伊麗莎白·珍·哈克曼（Elizabeth Jean Hackman）向媒體TMZ表示，家人懷疑他們是吸入有毒氣體死亡。

好萊塢傳奇影星驟逝 各界哀悼

金哈克曼的女兒和孫女27日聲明道，「（金哈克曼）輝煌的演藝生涯贏得全球愛戴，但對我們來說，他永遠就只是爸爸和爺爺。失去他，讓我們悲痛不已。」

金哈克曼多才多藝，幾乎任何角色都難不倒他，他曾五度獲奧斯卡獎 提名；1972年以「霹靂神探」（The French Connection）獲最佳男主角獎，20年後又以「殺無赦」（Unforgiven）奪下最佳男配角獎。

金哈克曼的演藝生涯從1960年代持續至2004年左右，即便退休多年，他的名字仍經常出現在20世紀最偉大美國演員名單中。他過世消息傳出後，好萊塢演藝界的悼念迅速湧現。

「殺無赦」導演兼演員克林伊斯威特（Clint Eastwood）聲明道：「沒有比金哈克曼更優秀的演員了。充滿張力與本能，絕不出錯。我會非常想念這位好友。」