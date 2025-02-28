我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

95歲奧斯卡影帝金哈克曼與妻陳屍家中 死因可疑

記者胡玉立／綜合報導
金哈克曼(左)過世消息傳出後，好萊塢演藝界的悼念迅速湧現。右為日裔妻子貝琪．荒川（右）。（美聯社）
金哈克曼(左)過世消息傳出後，好萊塢演藝界的悼念迅速湧現。右為日裔妻子貝琪．荒川（右）。（美聯社）

退休多年的奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）與日裔妻子貝琪．荒川（Betsy Arakawa）和一隻愛犬，26日驚傳陳屍在新墨西哥州聖達菲（Santa Fe）家中；金哈克曼享年95歲，荒川63歲。調查人員指稱，死者似已死亡至少一天。官方死因尚未公布，但警方目前把死亡列為可疑；金哈克曼的女兒懷疑他們死於一氧化碳中毒。

與日裔妻手腳乾屍化 愛犬也死亡

聖達菲郡警探在搜查令中寫道，金哈克曼被發現陳屍儲物室，荒川陳屍在浴室的小型暖器旁，她附近櫃子檯面上有打開的藥瓶和散落的藥片；警長辦公室發言人阿維拉 (Denise Avila) 表示，沒有跡象顯示他們遭到槍擊或受傷。警方觀察到荒川的「屍體腐化，臉部腫脹」，手腳乾屍化， 金哈克曼的屍體也有類似跡象。

前門敞開 維修工人發現屍體報警

調查人員稱，維修工人26日下午前往金哈克曼家進行例行工作時，看到前門敞開，在發現屍體後報警。工人表示，他們很少見到屋主，屋主最後一次聯繫他們是大約兩周前。

警方指出，金哈克曼身穿藍色T恤、灰色運動褲和拖鞋，似乎摔倒在地，附近有一副太陽眼鏡和一根手杖。荒川附近的浴室衣櫃被發現有一隻死亡的德國牧羊犬。他們家另外還有兩隻狗健在，當時一隻在室內，一隻在室外。

奧斯卡影帝金哈克曼（右）與日裔妻子貝琪．荒川（左）驚傳雙雙陳屍家中，死因尚待調查...
奧斯卡影帝金哈克曼（右）與日裔妻子貝琪．荒川（左）驚傳雙雙陳屍家中，死因尚待調查。（美聯社）

調查員：2人可能死前突然倒下

發現幾件事後，調查人員認為現場「可疑到需要進行徹底搜尋和調查」，這些事包括正門打開沒鎖，  一隻健康的狗在室外跑，另一隻健康的狗則在荒川屍體附近。此外，現場跡象顯示金哈克曼和妻子可能是死前突然倒下。

一氧化碳中毒？並未發現外洩

警方接到報案後，為確保搜查安全，找來新墨西哥州天然氣公司測試房屋內外的天然氣管道；當時沒有發現任何問題跡象，消防部門也沒有發現一氧化碳外洩或中毒跡象。

金哈克曼的女兒伊麗莎白·珍·哈克曼（Elizabeth Jean Hackman）向媒體TMZ表示，家人懷疑他們是吸入有毒氣體死亡。

好萊塢傳奇影星驟逝 各界哀悼

金哈克曼的女兒和孫女27日聲明道，「（金哈克曼）輝煌的演藝生涯贏得全球愛戴，但對我們來說，他永遠就只是爸爸和爺爺。失去他，讓我們悲痛不已。」

金哈克曼多才多藝，幾乎任何角色都難不倒他，他曾五度獲奧斯卡獎提名；1972年以「霹靂神探」（The French Connection）獲最佳男主角獎，20年後又以「殺無赦」（Unforgiven）奪下最佳男配角獎。

金哈克曼的演藝生涯從1960年代持續至2004年左右，即便退休多年，他的名字仍經常出現在20世紀最偉大美國演員名單中。他過世消息傳出後，好萊塢演藝界的悼念迅速湧現。

「殺無赦」導演兼演員克林伊斯威特（Clint Eastwood）聲明道：「沒有比金哈克曼更優秀的演員了。充滿張力與本能，絕不出錯。我會非常想念這位好友。」

新墨西哥州 奧斯卡獎 日裔

上一則

傳奇演員金哈克曼 身兼畫家、作家 95歲人生謝幕

延伸閱讀

傳奇影星金哈克曼陳屍家中 家屬懷疑是一氧化碳中毒

傳奇影星金哈克曼陳屍家中 家屬懷疑是一氧化碳中毒
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
全台最大鬼屋「杏林醫院」驚見男子陳屍電梯井死亡多日

全台最大鬼屋「杏林醫院」驚見男子陳屍電梯井死亡多日
母伴女屍6年每天開冷氣成乾屍嚇壞鄰居 高大成曝1疑點

母伴女屍6年每天開冷氣成乾屍嚇壞鄰居 高大成曝1疑點

熱門新聞

聯合健保執行長遇刺案兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）時髦的出庭穿搭在社群媒體上掀起熱烈討論。路透社

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

2025-02-24 15:20
網紅聖克萊爾自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子。(取自@ProudPatriot247在X的照片)

馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA

2025-02-22 23:46
司法部最近幾個月已對聯合健保集團(UnitedHealth Group)俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)給付制度展開民事詐騙調查。美聯社

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

2025-02-21 09:20
聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）近日在社群媒體上掀起熱議，卻不是因為政治，而是他的鞋子。美聯社

有史以來第一雙鞋？運輸部長怪異皮鞋爆紅

2025-02-21 13:20
早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

2025-02-22 19:53
路易斯安納州是全美最危險的居住地點。Pexels

犯罪率高易生病 美國這5州最危險...前2名竟是鄰居

2025-02-21 15:54

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%