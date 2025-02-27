川普指示優先處理 320萬公務員新增社安金 最快月底發放

川普指示社安局加快作業，最快本月底前就可寄發社安金支票給320萬公務員及眷屬。(美聯社)

拜登 卸任前簽署實施新法，讓320萬公務員及眷屬可多領社安金 ，社安局原本表示由於人手不足，可能要一年以後才能落實，但在川普指示下，已加快作業，最快本月底就可開始發放款項。

拜登元月5日簽署的「社會安全公平法」廢除「暴利消除條款」及「政府退休金 抵銷條款」，調高退休警察、消防員、郵政員工、教師及其他領取公家退休金的人及其配偶的社安金額。

國會預算辦公室估計，受惠者到2024年底每月平均增加360元；元月起，每月平均增加700元。39萬名喪偶者每月平均可多領1190元。適用兩項廢除條款者，社安金額會減少。

社安局首批發放的將是回溯到2024年元月的補發款，本月起開始一筆發放，3月底前該收到的人，多數會收到。至於每月新增額，4月起開始處理。

代理局長杜德克(Lee Dudek)，社安局根據川普總統指示，優先實施「社會安全公平法」。

經社安局調整工作時程，仍要一年後才能發放的，剩下無法用自動化軟體處理的，較複雜的案例。杜德克說，「美國人民理應盡早得到他們該有的福利。」

社安局說，新法生效後的新增額，依每人退休金總額與已領數額計算，少則「增加無幾」，多則會增加1000多元。

追溯補發額3月前會發出，社安局會直接撥到收款人的銀行帳戶。發出兩、三周後，社安局會用電子郵件通知，說明補發金額及新增額。

銀行帳號和電子郵件地址不變的人，不用做甚麼。若有改變，請上網或打電話給社安局更新。

如果不了解可以收到多少補發額？怎麼算的？社安局建議，4月以後再問。不清楚自己可以領到多少新增額的人，也請等到4月收到社安金支票後再詢問。