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俄州異性戀女性控因LGBTQ遭減薪降職 大法官可能支持

記者胡玉立／綜合報導
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在俄州公職工作20多年的艾姆斯提告，因為她是異性戀，而遭同性戀主管差別待遇，不但未獲晉升，甚至還被減薪降級。(路透)
在俄州公職工作20多年的艾姆斯提告，因為她是異性戀，而遭同性戀主管差別待遇，不但未獲晉升，甚至還被減薪降級。(路透)

最高法院大法官26日討論一起有關俄亥俄州一名女性聲稱自己因為是異性戀，而遭雇主歧視案；初步結果顯示，大法官們很可能會站在原告這邊。

本案原告是在俄亥俄州青少年服務廳工作20多年的女子艾姆斯(Marlean Ames)，她在上訴中聲稱，因為她是異性戀，而遭到同性戀主管差別待遇，不但未獲晉升，甚至還被減薪降級；她爭取的職位和原有職位都給了LGBTQ人士。

初審法院和第六巡迴上訴法院都對艾姆斯作出不利判決；上訴法院指艾姆斯未提供任何背景情況。俄亥俄州副檢察長蓋瑟(T. Elliot Gaiser)向大法官表示，做出升遷決定的人員，並不知道艾姆斯的性取向。

本案可能導致目前許多法院遵守的一項「額外要求」被取消；該額外要求一般會在(包括白人和異性戀者在內的)優勢／多數群體成員，依聯邦法律提起歧視訴訟時出現。

當優勢／多數群體成員指控工作場所存在歧視或偏見時，須提供「背景情況」，其中包括LGBTQ群體做出了具影響性的決定，或提出「歧視多數群體成員」已成模式的統計證據。

大法官面臨的問題是：當多數群體成員提出被歧視主張時，辛辛那提第六巡迴法院和其他上訴法院，是否適用更高標準。

大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)26日提出解決該案方法，似得到同僚普遍支持。卡瓦諾說：「基於性傾向的歧視應被禁止，無論你是同性戀或異性戀。此規則理當一體適用。」

但俄州副檢察長蓋瑟同意「人人應受平等對待」，他的讓步促使大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)指出，「我們今天對此達成根本共識。」

由川普總統前白宮顧問米勒(Stephen Miller)領導的「美國第一法律協會」(America First Legal)等保守派團體表示，在過去的多元化、公平和包容性(DEI)政策下，多數群體成員同樣可能面臨就業歧視。川普已下令終止聯邦政府的DEI政策。

歧視 俄亥俄州 大法官

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