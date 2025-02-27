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共和黨議員推「川普紀念日」 民主黨批討好選民

記者顏伶如／綜合報導
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佛州國會議員魯納。(美聯社)
佛州國會議員魯納。(美聯社)

喬治·華盛頓(George Washington)過世80年後其生日才被訂為聯邦假日；林肯紀念堂(Lincoln Memorial)命名是在蓋茲堡演說(Gettysburg Address)近60年後；雷根(Ronald Reagan)總統卸任近10年後國會才將華府國家機場改名為雷根機場。華爾街日報(WSJ)26日報導，某些共和黨國會議員現在已迫不及待開始積極推動「川普紀念日」、「川普機場」立法，希望從中獲得政治加分效果。

佛羅里達州國會議員魯納(Anna Paulina Luna)提議把川普總統肖像刻在拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園，紐約州國會議員克勞蒂亞‧譚尼(Claudia Tenney)提議川普生日6月14日應訂為聯邦假日，因為6月14日正是美國國旗日(Flag Day)。還有川普支持者認為華府杜勒斯機場應改名「川普國際機場」(Donald J. Trump International Airport)。

川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

報導指出，兩黨議員都經常推出成功機會渺茫的「訊息法案」(messaging bills)贏得選民青睞，進而創造政治紅利，但共和黨國會議員這個會期則大量推出與川普個人有關的法案，某些提案作秀意味十足卻不切實際。

共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)說：「這是我們向國家展現對總統高度支持的一次機會。」奧格斯提案修憲以便讓川普可以突破兩任任期的限制，好讓川普再次角逐連任。根據奧格斯起草內容，如果總統兩任任期並非連續，就有資格角逐第三任期，因此只有川普有資格，連選連任成功的前總統歐巴馬(Barack Obama)、布希(George W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)則被排除在外。

奧格斯加入的其他提案包括購買格陵蘭、墨西哥灣改名、購回巴拿馬運河等，不過這些提案連署人數都不夠，近期內通過立法的希望不高。

民主黨方面對於共和黨國會議員討好川普的提案嗤之以鼻，並說共和黨國會議員忙著推動討好川普的立法，忘記打擊通膨的競選承諾。

民主黨德州國會議員克勞基特(Jasmine Crockett)說，共和黨國會議員應該立刻停止推動這些無助於降低房租物價的費毫無意義法案，「他們可以去跟馬斯克租火箭，寫上『疼愛我吧，川普』，在海湖莊園上空發射」。

川普旗下所有產業都是以其姓氏冠名，例如這家拉斯維加斯川普酒店。現在部分共和黨國會...
川普旗下所有產業都是以其姓氏冠名，例如這家拉斯維加斯川普酒店。現在部分共和黨國會議員更要錦上添花，推動將華府機場改名為川普機場，並將其生日訂為聯邦假日。(美聯社)

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