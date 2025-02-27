共和黨議員推「川普紀念日」 民主黨批討好選民

佛州國會議員魯納。(美聯社)

喬治·華盛頓(George Washington)過世80年後其生日才被訂為聯邦假日；林肯紀念堂(Lincoln Memorial)命名是在蓋茲堡演說(Gettysburg Address)近60年後；雷根(Ronald Reagan)總統卸任近10年後國會才將華府國家機場改名為雷根機場。華爾街日報(WSJ)26日報導，某些共和黨 國會議員現在已迫不及待開始積極推動「川普 紀念日」、「川普機場」立法，希望從中獲得政治加分效果。

佛羅里達州國會議員魯納(Anna Paulina Luna)提議把川普總統肖像刻在拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園，紐約州國會議員克勞蒂亞‧譚尼(Claudia Tenney)提議川普生日6月14日應訂為聯邦假日，因為6月14日正是美國國旗日(Flag Day)。還有川普支持者認為華府杜勒斯機場應改名「川普國際機場」(Donald J. Trump International Airport)。

川普總統。(美聯社)

報導指出，兩黨議員都經常推出成功機會渺茫的「訊息法案」(messaging bills)贏得選民青睞，進而創造政治紅利，但共和黨國會議員這個會期則大量推出與川普個人有關的法案，某些提案作秀意味十足卻不切實際。

共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)說：「這是我們向國家展現對總統高度支持的一次機會。」奧格斯提案修憲以便讓川普可以突破兩任任期的限制，好讓川普再次角逐連任。根據奧格斯起草內容，如果總統兩任任期並非連續，就有資格角逐第三任期，因此只有川普有資格，連選連任成功的前總統歐巴馬(Barack Obama)、布希(George W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)則被排除在外。

奧格斯加入的其他提案包括購買格陵蘭、墨西哥灣改名、購回巴拿馬運河等，不過這些提案連署人數都不夠，近期內通過立法的希望不高。

民主黨 方面對於共和黨國會議員討好川普的提案嗤之以鼻，並說共和黨國會議員忙著推動討好川普的立法，忘記打擊通膨的競選承諾。