我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

最高法院要求重審 奧州死囚又逃鬼門關

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧克拉荷馬州死囚格洛西普的謀殺定罪和死刑判決，25日被聯邦最高法院駁回並要求重審。(美聯社)
奧克拉荷馬州死囚格洛西普的謀殺定罪和死刑判決，25日被聯邦最高法院駁回並要求重審。(美聯社)

堪稱全美爭議最高、已九度逃過鬼門關的奧克拉荷馬州死囚格洛西普(Richard Glossip)，聯邦最高法院25日駁回對他的謀殺定罪和死刑判決，在下令重審。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)25日代表五位贊成重審的多數大法官，在裁決意見中指出，檢方允許關鍵證人提供虛假證詞，侵犯了格洛西普獲公正審判的憲法權利，因此「格洛西普有權獲得重審」。

格洛西普1997年因雇人謀殺汽車旅館老闆范垂斯(Barry Van Treese)，被判有罪。

此案判決主要基於同案被告斯尼德(Justin Sneed)的證詞；格洛西普則堅稱無罪。奧州共和黨州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)去年加入推翻1997年判決行列，但該州最高刑事上訴法院仍堅持維持原判。全案在格洛西普律師與卓蒙德聯手支持重審的罕見情況下，一路打到聯邦最高法院。

九位大法官中，湯馬斯(Clarence Thomas)和艾里托(Samuel Alito)持不同意見，投票支持維持定罪和死刑判決；巴瑞特(Amy Coney Barrett)希望由州上訴法院決定如何進行。戈薩奇Neil Gorsuch)並未參與此案。

大法官湯瑪斯寫道，大多數人「拋棄」了受害者范垂斯家屬的利益。受害者家屬曾告訴高等法院，希望看到格洛西普被處死。

格洛西普的律師奈特(Don Knight)表示，檢方對辯方隱瞞了關鍵證據，最高法院推翻定罪的決定正確。奈特聲明表示，「今天是司法系統正義公平的勝利。格洛西普27年來堅稱自己無罪，現在他將有機會接受他一直被剝奪的公正審判。」

格洛西普的妻子莉亞(Lia)向美聯社表示，「這是改變人生的時刻，我們深表感激。今天，祈禱獲得了回應。」

27年來，奧克拉荷馬州已九次確定格洛西普死刑執行日期；在各界為他奔走尋求翻案期間，格洛西普吃過三頓「最後一餐」，並結過兩次婚。

格洛西普目前被關押在州立最高安全級別監獄，預計會繼續服刑，直到州政府決定是否重審。

大法官 奧克拉荷馬州 Amy Coney Barrett

上一則

好險 為避撞跑道上小飛機 降落客機急拉升空再繞回機場

下一則

今年平均退稅金額 比去年少三成

延伸閱讀

花旗策略師：華爾街擔心 川普政策不確定性成股市隱患

花旗策略師：華爾街擔心 川普政策不確定性成股市隱患
「水行俠」去年才離婚 傑森摩莫亞首牽新歡：熱戀中

「水行俠」去年才離婚 傑森摩莫亞首牽新歡：熱戀中
「水行俠」公開新戀情 首牽小女友放閃：我熱戀中

「水行俠」公開新戀情 首牽小女友放閃：我熱戀中
關稅讓Fed在3月降息無望？多數分析師估要等到下一季

關稅讓Fed在3月降息無望？多數分析師估要等到下一季

熱門新聞

科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
聯合健保執行長遇刺案兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）時髦的出庭穿搭在社群媒體上掀起熱烈討論。路透社

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

2025-02-24 15:20
網紅聖克萊爾自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子。(取自@ProudPatriot247在X的照片)

馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA

2025-02-22 23:46
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48
司法部最近幾個月已對聯合健保集團(UnitedHealth Group)俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)給付制度展開民事詐騙調查。美聯社

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

2025-02-21 09:20

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫