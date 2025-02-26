最高法院要求重審 奧州死囚又逃鬼門關

奧克拉荷馬州死囚格洛西普的謀殺定罪和死刑判決，25日被聯邦最高法院駁回並要求重審。(美聯社)

堪稱全美爭議最高、已九度逃過鬼門關的奧克拉荷馬州 死囚格洛西普(Richard Glossip)，聯邦最高法院25日駁回對他的謀殺定罪和死刑判決，在下令重審。

大法官 薩多馬友(Sonia Sotomayor)25日代表五位贊成重審的多數大法官，在裁決意見中指出，檢方允許關鍵證人提供虛假證詞，侵犯了格洛西普獲公正審判的憲法權利，因此「格洛西普有權獲得重審」。

格洛西普1997年因雇人謀殺汽車旅館老闆范垂斯(Barry Van Treese)，被判有罪。

此案判決主要基於同案被告斯尼德(Justin Sneed)的證詞；格洛西普則堅稱無罪。奧州共和黨州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)去年加入推翻1997年判決行列，但該州最高刑事上訴法院仍堅持維持原判。全案在格洛西普律師與卓蒙德聯手支持重審的罕見情況下，一路打到聯邦最高法院。

九位大法官中，湯馬斯(Clarence Thomas)和艾里托(Samuel Alito)持不同意見，投票支持維持定罪和死刑判決；巴瑞特(Amy Coney Barrett )希望由州上訴法院決定如何進行。戈薩奇Neil Gorsuch)並未參與此案。

大法官湯瑪斯寫道，大多數人「拋棄」了受害者范垂斯家屬的利益。受害者家屬曾告訴高等法院，希望看到格洛西普被處死。

格洛西普的律師奈特(Don Knight)表示，檢方對辯方隱瞞了關鍵證據，最高法院推翻定罪的決定正確。奈特聲明表示，「今天是司法系統正義公平的勝利。格洛西普27年來堅稱自己無罪，現在他將有機會接受他一直被剝奪的公正審判。」

格洛西普的妻子莉亞(Lia)向美聯社表示，「這是改變人生的時刻，我們深表感激。今天，祈禱獲得了回應。」

27年來，奧克拉荷馬州已九次確定格洛西普死刑執行日期；在各界為他奔走尋求翻案期間，格洛西普吃過三頓「最後一餐」，並結過兩次婚。

格洛西普目前被關押在州立最高安全級別監獄，預計會繼續服刑，直到州政府決定是否重審。