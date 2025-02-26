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聯合健康集團涉詐騙紅藍卡 遭共和黨參議員調查

記者胡玉立／綜合報導
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參院司法委員會共和黨籍主席葛拉斯理開始調查聯合健康集團是否詐騙聯邦醫療保險計畫。(美聯社)
參院司法委員會共和黨籍主席葛拉斯理開始調查聯合健康集團是否詐騙聯邦醫療保險計畫。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)持續針對聯合健康集團(UnitedHealth Group)進行系列調查報導、司法部對該集團展開民事詐騙調查後，參院司法委員會共和黨籍主席葛拉斯理(Chuck Grassley)24日發函該集團執行長維帝(Andrew Witty)，要求提供該公司對聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱「紅藍卡」)開帳單計費的詳細資訊。

該信函引用華爾街日報去年發表的調查結果指稱，調查「所涉的明顯欺詐、浪費和濫用行為，不僅損害紅藍卡受益人利益，也損害美國納稅人利益，完全不可接受」。葛拉斯理要求聯合健康集團3月10日以前交出相關文件。

華爾街日報數據分析發現，聯合健康集團將診斷結果添加到患者的紅藍卡保險紀錄中，向紅藍卡計畫成功請款數十億元；但這些患者的醫生其實並未治療過那些疾病。根據紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，患者被診斷出患有特定疾病時，負責監督患者福利的保險公司會獲得更多給付。

華爾街日報分析指出，2019年至2021年期間，紅藍卡優勢計畫根據保險公司做出的診斷和請款，總共支付保險公司500億元；但這些診斷並未出現在任何主治醫生或醫院的請款項目中。

葛拉斯理要求聯合健康集團提交相關培訓手冊和指導文件，其中包括護士家訪及病歷審查在內；因為這些做法可能導致該公司超額請款。

為履行川普總統削減預算承諾，共和黨最近開始將焦點放在紅藍卡開支方面。

聯合健康集團25日發表聲明表示，該公司「始終恪守最高品質和誠信道德標準」，「在華爾街日報進行假消息宣傳之際，我們很高興有機會與葛拉斯理參議員分享事實」。

華爾街日報21日報導司法部正在調查聯合健康集團的紅藍卡計費是否涉及詐欺行為後，該集團股價下跌逾7%。

紅藍卡 聯邦醫療保險 華爾街

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