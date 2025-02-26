今年平均退稅金額 比去年少三成

國稅局統計初步申報數據後指出，今年平均退稅金額要比去年減少32.4%。(美聯社)

國稅局 (IRS)統計初步申報數據後指出，今年平均退稅 金額要比去年減少32.4%；此外，因為國稅局人事遭馬斯克的政府效率部(DOGE)削減，專家呼籲納稅人不要用電話來查詢退稅進度，可上網或用智慧手機app即時追蹤進度。

CNBC頻道25日報導，國稅局21日表示，今年報稅 季自1月27日開始，平均退稅金額截至2月14日為2169元，比起約一年前的3207元來得少，該數據只反映今年退稅。

不過2月14日退稅數據還沒納入獲得工作所得抵稅(EITC)或額外兒童抵稅的退稅，原因在兩項抵稅在2月中旬前不會公布。去年申報數據已納入兩項抵稅之後的退稅金額。兩項抵稅相當可觀，甚至有些案例可以讓退稅金額來到五位數。

一般來說，如果一整年薪資已被先扣應納稅金額，或每季估計稅金，那麼納稅人可以期望有稅金可退。相形之下，並未先扣足夠，那麼一般還要補稅。

國稅局表示，雖說目前退稅平均金額少一些，但「依歷史經驗，隨著更多報稅單流入，各申報季的數額會較平均」。

截至2月14日，國稅局收到約3300萬件個人納稅申報，該局估計4月15日申報截止日前，會收到超過1億4000多萬件申報。

截至2024年12月27日，202４年報稅季平均退稅金額在3138元，2023年12月下旬則為3167元。

馬斯克DOGE繼續削砍聯邦員工，國稅局人力也遭大幅裁減。人力遭到裁減，會怎樣影響未來的報稅服務，目前還不清楚。但稅務專家建議納稅人多檢查報稅單一遍，力求準確，避免自己要與國稅局額外增加接觸。

「全國稅務專業人士協會」(National Association of Tax Professionals)註冊會計師歐薩本(Tom O’Saben)表示，不要去電國稅局查詢退稅，可以上國稅局的「在哪裡查退稅」(Where’s My Refund?)網頁，或者用手機「IRS2Go」app查詢，24小時都可查得到。國稅局表示，一般在收到報稅單21日之內會核發退稅，但一些報稅單要額外審核，所以退稅日可能延後。