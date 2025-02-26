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好險 為避撞跑道上小飛機 降落客機急拉升空再繞回機場

記者張聲肇、王若馨／綜合報導
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一架正要在芝加哥機場降落的西南航空2504班機，25日為免撞上穿越跑道的小飛機，突然拉起機頭升高，繞回機場後安然著陸。(示意圖，路透)
一架正要在芝加哥機場降落的西南航空2504班機，25日為免撞上穿越跑道的小飛機，突然拉起機頭升高，繞回機場後安然著陸。(示意圖，路透)

25日正要在芝加哥機場降落的西南航空2504班機，為免撞上機腹下，正要穿越跑道的小飛機，突然緊急拉起機頭升高，再繞回機場，最後安然著陸。聯航一架客機同天疑因機械故障，起飛後折返新澤西州紐瓦克機場。 

錄影顯示，西南客機上午9時前眼看就要著陸，但顯然為了躲開突然正要穿越跑道的小飛機而急速升空，觀者無不嘆「好險！」

航空管理局說，小客機未獲核准就進入跑道，迫使西南航班機師啟動「繞場重降」作業，以避免碰撞。

西南航空確認此事，說2504航班機組員遵循安全程序，採取「預防措施」後，安然降落到中途(Midway)機場。

小飛機未獲許可闖入跑道，塔台和小飛機的通話錄音顯示，小飛機的機師說錯塔台人員的指示。

Flexjet豪華私人客機公司發言人說，「本公司知曉，這次事件涉及本公司某架飛機。Flexjet恪遵最高安全標準，正就此事進行徹底調查，該有何改正舉措，以確保最高安全標準，本公司都會履行。」

美國飛安最近狀況連連，令人焦慮不安，旅客、親友都不禁捏把冷汗。

22日晚一架往澳洲的達美航班，離開洛杉磯機場後不到一小時，因為艙尾廚房冒煙，不得不掉頭返航。

24日另一架達美班機從亞特蘭大機場起飛不久，也因為機組員報稱飛機「疑似冒煙」，趕緊返航。

達美航空的班機17日降落多倫多機場時，起火翻覆，肚皮朝天，造成21人受傷，幸好無人死亡。上個月底和本月初，華府和費城兩起空難，分別釀成67死和七人死亡的悲劇。

災難、意外連連，飛機乘客紛紛表示「害怕到最高點」，機組員在起飛前一再擔保，「旅客的安全，是我們的最大責任。」

某乘客在抖音上傳機長安撫乘客的談話：「本公司機組員最重要的使命就是各位的安全，將各位順利載到邁阿密和家人團聚、度假、開會，是我們的最高責任。」

此外，一架載有約200人的聯合航空客機25日早晨疑似機械故障，迫降新州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)。

聯航1544航班25日早上6時左右，從新州紐瓦克起飛前往拉斯維加斯，但在飛行一小時後折返機場。

這架波音757-200客機上載有176名乘客和6名機組人員，全員均安，所有人在上午10時左右轉搭另一架飛機。

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