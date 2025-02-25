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亞州貨運火車載耐吉球鞋頻遭劫 1年來發生10餘起 損失逾200萬元

記者張聲肇／綜合報導
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盜匪專對駛經加州和亞利桑納州沙漠的貨運火車動手，多次搶劫耐吉球鞋，累積下來被搶球鞋的價值超過200萬元。(美聯社)
盜匪專對駛經加州和亞利桑納州沙漠的貨運火車動手，多次搶劫耐吉球鞋，累積下來被搶球鞋的價值超過200萬元。(美聯社)

盜匪專對駛經加州亞利桑納州沙漠的貨運火車動手，多次搶劫耐吉球鞋，其中不少是首度上市的經典款式，去年累積下來被搶球鞋的價值超過200萬元。光是元月13日搶案就有11人被捕，都拒不認罪，現仍在押。

警方在鳳凰城法院提出的訴狀指出，搶匪1月13日在亞利桑納州佩林(Perrin)BNSF鐵路貨運車的軌道上砍斷氣閘軟管(air brake hose)，搶走1900雙還沒正式上市的耐吉球鞋，市值44萬多元。預定3月14日才發表的Nigel Sylvester x Air Jordan 4s跑鞋零售價訂為每雙225元。

洛杉磯時報說，警方還在調查去年3月以來，針對經過偏遠的莫哈維沙漠地區火車下手的10餘件搶案，全都是搶耐吉鞋，僅一件例外。1月13日案的11名被告拒絕認罪，亞州法院法官以有逃亡之虞為由，下令繼續羈押直到進行審訊，

11名被告的罪名是「擁有或接受州際運輸的贓貨，」其中10名是非法居留的墨西哥人，第11名是庇護申請案已進入司法程序的墨國公民。

Verisk CargoNet防盜公司副營運長、也是亞州郡警員路易斯(Keith Lewis)說，竊賊通常會在和40號州際道路平行的鐵路上搜尋，列車換軌慢行時爬上火車打開貨櫃。有時候，倉儲公司或卡車公司的內線，會告訴他們哪幾列車裡面的是「值錢貨」。

國土安全部調查員庫克(Brynna Cooke)提交法院的文件指出，嫌犯有跟蹤列車的「合夥車輛」配合犯罪，列車定時停車或氣閘軟管被切斷而停下來時，會有人把贓貨丟下車。

BNSF是美國第六大火車貨運公司，去年遭竊損失逾億元，包括損失的財物和鐵軌系統遭破壞的修復費用。美國鐵路協會估計，去年全國類似竊案共有6.5萬宗，比前年增加40%。全國鐵路貨運網長達14萬哩，防不勝防。

亞利桑納州 加州 墨西哥

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