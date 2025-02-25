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腎癌患者佳音 耶魯腎癌疫苗實驗 9人3年未復發

記者張聲肇／綜合報導
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耶魯醫學院布勞恩醫生率領的團隊進行腎臟癌疫苗實驗 ，結果九名病患的腎臟癌都獲緩解 。(耶魯醫學院照片)
耶魯醫學院布勞恩醫生率領的團隊進行腎臟癌疫苗實驗 ，結果九名病患的腎臟癌都獲緩解 。(耶魯醫學院照片)

耶魯腎臟癌疫苗實驗從2019年3月到2021年9月接受九名病患，2023年7月追蹤檢查，九人的腎臟癌都獲緩解，每日郵報24日表示，這是疫苗研究的一大突破。

接受試驗的病患所罹癌症為第三期和第四期腎透明細胞癌(clear cell renal cell carcinoma，ccRCC)，死亡率高達85%至90%。

這是最常見的腎癌類型，也是導致腎癌死亡的主要原因，有20%至40%的患者在根治性手術後，腫瘤仍然進一步發展，甚至死亡。耶魯研究團隊的疫苗能將手術後殘餘的癌細胞殺死，並把健康的細胞調整到適應患者生理的狀態。

團隊研發的注射劑進入患者體內後，會訓練免疫系統辨認腫瘤裡面哪些是突變細胞，領銜研究員暨報告作者布勞恩(David Braun)醫生說，這項試驗的目的就是針對免疫系統，看看它能否找到腫瘤裡獨一無二的目標細胞。

每一個癌症都不同，科學界不斷在研製｢針對腫瘤｣的疫苗，希望疫苗能夠「目標細胞」發揮摧毀作用，而且不會復發，因為癌症復發率通常發生在20%至50%患者身上。

本研究僅針對腎透明細胞癌，若之後的試驗也證實有效，其他癌症的醫生就可據以研製對付各種癌症的藥劑。

此一階段的試驗，目的是要確定疫苗是否安全，患者是否可以忍受。結果，三年之後，九名患者的癌症都沒有復發。

腎臟癌是美國男性第七、女性第十常見的癌症。確診腎透明細胞癌晚期的患者，五年後的存活率僅有10%至15%。

九名試驗對象各打了七劑疫苗，前五劑在癌症高峰期注射，後兩劑是補強劑。四名病患只打了疫苗，五名病患除了疫苗，還接受劑量較小的免疫療法藥物ipilimumab。降低劑量是為了觀察是否少量就可提升疫苗療效。九名患者的免疫系統都可認出腫瘤裡面最多65%致癌的突變細胞。

疫苗 癌症 腫瘤

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