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蛋價貴 海關攔下多起走私墨西國雞蛋 近2月共罰4000元

記者張聲肇／綜合報導
今年1月起，海關人員在德州攔下至少90人企圖走私生雞蛋入美。(美聯社)
今年1月起，海關人員在德州攔下至少90人企圖走私生雞蛋入美。(美聯社)

海關與邊境保護局(CBP)21日表示，今年1月起，海關人員在德州攔下至少90人企圖走私生雞蛋入美。

邊境官員在德州艾爾帕索一地，就對企圖走私生蛋入美的人開出16張罰單， 罰款總共金額約4000元。

法律規定，生蛋、生雞肉、未經加工過的禽鳥肉品、活禽鳥等都禁止攜入美國，所有農牧產品入關時都需報關，讓海關及農業官員檢查，「否則一經查獲，就會受處罰、罰款。」

聯邦海關及邊境保護局通告，因高致病性禽流感有傳播之虞，禁止從墨西哥進口生蛋。

2022年起，禽流感病例不斷增加，蛋價開始飛漲，有些地方還缺蛋。部分專家說，消費者恐慌性購買也是生蛋缺貨的原因，就像新冠病疫大流行時，衛生紙也缺貨。

艾莫瑞大學( Emory University)行銷學副教授瓦斯坦尼(Saloni Vastani)說，有些消費者本來每次買蛋只買一打，現在一買就是四打。｢蛋價上漲，因為禽流感，這也驅使民眾比過去買更多蛋，因為他們預期蛋價還會漲，供應會更少。」

疾病防治中心(CDC)說，野鳥禽流感盛行，傳到養雞場和牧場，感染農牧場所的員工，目前人類感染的病例有70個，一人病死。CDC強調，目前還不構成公衛風險。

海關與邊境保護局說，墨西哥生蛋的另一隱憂，是可能傳播致命新城疫(Virulent Newcastle disease)。戴維斯加州大學(UC Davis)指出，這種病可造成嚴重神經、呼吸和腸胃問題。在禽鳥類是致命的， 也是全球雞隻最嚴重的疾病之一。

人類染上禽流感，通常會出現眼紅、發癢、輕微發燒、咳嗽、疲倦等症狀。中度、重度症狀包括高燒、呼吸短促、呼吸困難、癲癇發作，可能導致肺炎、呼吸系統失靈、急性腎臟傷害、多重器官(腎臟和呼吸道)衰竭、敗血症、敗血性休克等併發症。

CDC說，禽流感病毒透過唾液、膿液、糞便等傳播，進入人類眼睛、鼻腔和口腔就可能感染人，也可能空氣傳播。田納西大學研究人員說，目前禽流感無藥可醫，抗生素治療無效，但疫苗值得研發，也有公司在研發。

禽流感 邊境 CDC

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