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富裕千禧、X世代 比嬰兒潮更願提早傳承財富

編譯任君翔／綜合報導
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不同世代對繼承人的財富規畫作法迥異。(路透)
不同世代對繼承人的財富規畫作法迥異。(路透)

美國不同世代對繼承人的財富規畫作法迥異，嬰兒潮世代深怕在一夕間身無分文，在世時通常會牢牢掌控財產，而1960年代中期至1970年代出生的X世代、1980年代至1990年代出生的千禧族群，則傾向於早早給予下一代更多財富。

理財顧問布萊克(Patti Black)有個顧客是36歲的小企業主，這個客戶的公司有兩名意想不到的員工，分別是他三歲及六個月大的小孩。顧客雇用自己子女，讓孩子賺取收入，以便為他們開立個人退休金帳戶(IRA)，並提繳資金。

相較於年長世代，當今年輕一輩更常在生前撥款給下一代。根據嘉信理財(Charles Schwab)針對資產超過100萬美元以上的美國人所做的調查，27-58歲的富裕人士，願意在生前將財富分給下個世代的人數，是59-76歲年齡層的兩倍以上。而年紀較長者往往會說，想在生前享受自身財產。

理財顧問認為，這不僅是個某世代更加慷慨的問題。一連串金融危機讓年長世代恐懼失去所有。而持續升高的生活成本，則使年輕世代更擔憂子女未來。

Capital Intelligence Associates財務顧問暨共同創辦人克勞斯(Mitchell Kraus)說，年長世代親耳聽過1930年代經濟大蕭條的狀況，使他們相信一切皆可能發生，像失去兢兢業業積累的全部積蓄，因此傾向在世時將所有財產緊握手中，以避免恐懼成真。他有位年過90歲的客戶，資產超過1000萬美元，雖想協助小孩購屋，卻沒有直接給錢，而是提供貸款讓孩子繳納房貸。

金錢話題的禁忌程度，也存在世代差異。富達投信(Fidelity Investments)調查顯示，一半以上的美國人說，父母從未跟他們討論關於錢的話題。但趨勢正在改變。現在有五分之四的美國人認為，與年輕世代談論金錢議題相當重要。

克勞斯說，X世代與千禧世代成長於開銷急速上升的年代，見證了在社會上立足大不易，作法因而與上一代不同。

根據人口普查局，去年12月美國的房價中位數來到42萬7000美元，相比之下2000年時只有16萬9000美元。同時，公立大學每年的學雜費，在2022-23學年已達9750美元，而2000年時只有3501美元。克勞斯說，「比起擔心把錢花光，年輕世代更在意要如何幫助孩子為美國夢而戰。」

大蕭條 退休金 人口普查

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