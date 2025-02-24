新美國隊長後繼無力 上映2周仍居北美票房冠軍 但暴跌68%

改編自驚悚作家史蒂芬金1980年同名著作的電影「史蒂芬金之猴子」，上映首周末票房為1420萬元。影評表現不俗，但觀眾反應一般。(美聯社)

漫威 超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)首映周末直衝北美票房冠軍，表現搶眼，但第二個周末續航力略顯不足，票房大跌。

「美國隊長」系列最新一集的票房表現再次表明，漫威電影已不如從前強大；根據片商23日的估算，「美國隊長：無畏新世界」上映第二周仍為北美票房冠軍，但收入僅2820萬元，但比起首映周暴跌68%。

雖然大片上映第二周的票房通常會顯著下滑，但先前只有兩部漫威電影的下跌速度如此快，2023年「驚奇隊長2」(The Marvels)下跌78%，「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)下跌70%。

「美國隊長：無畏新世界」不受影評青睞，觀眾評分也不佳，CinemaScore的評分為B-。

儘管如此，該片的全球票房已迅速達到2億8940萬元，海外票房接近1億5000萬元，接下來幾周沒有太多強檔片上映，因此在3月大部分時間都不會面臨激烈競爭。

這周上映最強力的競爭對手是奧茲柏金斯(Oz Perkins)執導的「史蒂芬金之猴子」(The Monkey)，這是繼他在2024年恐怖片「長腿」(Longlegs)後的最新作品。

「史蒂芬金之猴子」改編自史蒂芬金1980年的同名短篇故事，上映首周末票房為1420萬元。該片由塔緹安娜瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany)、席歐詹姆斯(Theo James)主演，影評表現總體較好，爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度為77%，但觀眾的反應較一般，在CinemaScore只獲得C+，不過恐怖電影的評分通常不高，這一成績也不算太意外。

「柏靈頓：熊熊去秘魯」(Paddington in Peru)上映第二周跌至第三名，票房為650萬元，總票房累計2520萬元，該片在海外市場相當受歡迎，目前已累計1億2500萬元。