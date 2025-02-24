網約下藥女迷昏詐財4男 騙到墨西哥 已2人死亡 遭羈押恐終身監禁

擁有美墨雙重國籍的43歲女子奧蘿拉‧菲爾普斯涉嫌在約會網站上引誘至少4名男子見面，然後下藥迷昏他們，偷走至少數十萬元，並造成至少兩名被害人死亡，因此面臨21項指控。(FBI)

聯邦調查局(FBI )拉斯維加斯分局表示，擁有美墨雙重國籍的43歲女子奧蘿拉‧菲爾普斯(Aurora Phelps)在約會網站上引誘至少4名較年長男子與她見面，然後下藥迷昏他們，偷走至少數十萬元，並造成至少兩名被害人死亡。目前這名「愛情騙子」已遭墨西哥 當局羈押，面臨司法21項指控。

美聯社報導，內華達州聯邦地區代理檢察官費赫邁(Sue Fahami)表示，菲爾普斯被控的罪名包括多項詐欺、偷竊身分、一項綁架及一項綁架致死。起訴書同時指出，菲爾普斯可能涉及至少兩名被害人的死亡。如果罪名全部成立，她恐將面臨終身監禁。

FBI拉斯維加斯主管探員伊凡斯(Spencer Evans)指出，四名被害人當中，有一人在2021到2022年間被盯上，為期一周之間，菲爾普斯餵食他處方鎮靜劑，一度讓他陷入休克，幸好及時醒來。

菲爾普斯被控在一次犯案中，靠著下了分量很重的鎮靜劑綁架被害人，再用輪椅把他帶過美墨邊界，接著住進墨西哥市一家旅館，後來男子被發現陳屍在客房內。

伊凡斯表示，菲爾普斯讓被害人喪失能力之後，偷走他們各種信用卡 和提款卡，從他們的銀行帳戶盜領存款，刷他們的信用卡購買奢侈品、黃金，甚至想領取社安金及退休帳戶裡的錢。

起訴書指出，2021年7月菲爾普斯與一男子見面，約會吃了幾次午餐，同年11月訂餐送去對方家，裡頭摻了處方藥劑；男子失去意識的五天期間，菲爾普斯取用他各種戶頭的錢，還偷走他的iPhone、數台iPad、駕照及銀行卡。據說她還取得男子的電子交易帳戶，偷賣蘋果公司的股票，價值約330萬元，但她無法領取那筆錢。

檢警相信，菲爾普斯用流行的約會app如Tinder、Hinge、Bumble尋找下手目標。那些被害男子都是孤獨想找個伴，才進而與菲爾普斯約會多次，直到她偷偷給他們下藥為止。

伊凡斯探員表示，那些男子想尋找愛情，不幸卻碰到邪惡的事。