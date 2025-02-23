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波克夏去年繳稅268億元 平均每20分鐘交出100萬元

編譯中心／綜合報導
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股神巴菲特的波克夏集團去年交了268億所得稅，他在股東信中提請聯邦政府，照顧那些生活中不幸的人。(美聯社)
股神巴菲特的波克夏集團去年交了268億所得稅，他在股東信中提請聯邦政府，照顧那些生活中不幸的人。(美聯社)

「股神」巴菲特22日發表波克夏公司(berkshire hathaway)今年度財報及致股東信。財報顯示，波克夏2024財年屬於股東的淨利潤達到889.95億元，較上年同期有所下降；2024年全年營業利潤增長27%，達到474.37億元。截至去年底，波克夏持有的現金又創下3342億元的歷史新紀錄。

每年巴菲特的股東信不僅為波克夏公司的表現提供寶貴見解，還涉及更廣泛的經濟和市場趨勢。他的分析被投資者、分析師和商業領袖密切關注。

巴菲特在股東信中評價， 2024年波克夏的表現超出預期，儘管189家運營企業中有53%出現了收益下降。但由於國債收益率的改善，波克夏大幅增加短期美國國債持倉，投資收入得到可預測的大幅增長。

長期來看，1965-2024年，波克夏每股市值的複合年增長率為19.9%；1964-2024年波克夏的市值增長率是令人吃驚的550萬2284%，也就是5萬5022倍。

截至2024年12月31日，波克夏權益投資的71%集中在美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂五家公司。另外，波克夏在去年第四季度出售了101億元的股票證券，買入34億元，這是連續第九個季度成為股票淨賣家。

波克夏賺錢多，繳稅也多。2024年向國稅局(IRS)支付了四筆總計268億元的稅款，大約占美國所有企業支付稅款的5%；換算下來，等於該公司在2024年每20分鐘向財政部送出一張100萬元的支票。此外，該公司還向外國政府和44個州支付了可觀的所得稅。

巴菲特說，波克夏的投資現在影響了美國各個角落，而且還在繼續。除了在美國，波克夏在世界任何其他地方都無法取得當前的成就；而即使波克夏從未存在，美國照樣會取得成功。

他在信中謝謝「山姆大叔」，並希望波克夏的後人支付比2024年更多的稅款。他也提請聯邦政府，務必明智地使用稅收，照顧好那些生活中不幸的人。同時，維持貨幣穩定，這需要執政者的智慧，並始終保持警惕。

根據彭博億萬富翁指數，巴菲特目前的淨資產約為1500億元，高居全球富豪榜第九位。今年以來，他的財富增長了79.7億元。

波克夏 巴菲特 投資

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