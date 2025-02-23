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即使國稅局被廢除 所得稅也要繳 學者勸盡早申報

記者胡玉立／綜合報導
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(美聯社)
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(美聯社)

報稅季節到了。儘管這個納稅季充滿了不確定性，馬斯克領導的政府效率部(DOGE)想要改組國稅局，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)甚至呼籲廢除國稅局，但稅務專家表示，納稅人仍需按規定繳稅，而且愈早報稅愈好，而且最好是用電子報稅。

城市布魯金斯稅收政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)高級研究員霍爾茨布拉特(Janet Holtzblatt)表示，「當前的不確定性，情況好比幾年前的疫情期間。面對不確定，納稅人應考慮盡快提交納稅申報表，最好使用電子申報。」

DOGE打算取得造訪國稅局資料庫的權力，該資料庫包含敏感納稅人資訊，此舉已引發違反隱私和稅法規定的訴訟。霍爾茨布拉特表示，「DOGE的意圖造成的諸多不確定和擔憂，會在報稅季蔓延，特別是那些擔心自己的稅務資料如何被使用的人。」

但她強調，納稅人別無選擇，必須提交正確且完整的納稅申報單。如果納稅人擔心DOGE會看到自己的銀行帳戶資料，可選擇不以直接入帳方式獲得退稅款項；國稅局也提供郵寄支票服務，只是會花較久時間。

教堂山北卡羅來納大學稅法教授托馬斯(Kathleen DeLaney Thomas)表示，「不管是廢除國稅局或削減國稅局經費，都無法改變我們的稅收制度。只有國會才能決定廢除『國稅法典』(Internal Revenue Code)為美國聯邦稅收制度提供框架的眾多法規。」

美聯社稍早報導，本周有數千名試用期員工將被裁員。川普總統顧問哈巴(Alina Habba)隨後在一次保守派會議上表示，「別擔心，我們今天將解雇一批國稅局人員。」

大型稅務規畫公司H&R Block發言人表示，「目前不清楚國稅局運營會受何影響，但我們正密切監控，盡力幫助國人獲得應得的每一塊錢。我們也確實知道，報稅單必須在4月15日之前提交。」

國稅局 報稅 支票

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