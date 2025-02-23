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疫苗接種率低 德州麻疹疫情蔓延 累計90宗病例 部分私立學校停課

編譯俞仲慈／綜合報導
德州塞米諾醫院院區公共衛生人員在路邊為汽車駕駛人和乘客注射麻疹疫苗。截至2月21日止，德州麻疹通報病例累計已90件。(美聯社)
德州塞米諾醫院院區公共衛生人員在路邊為汽車駕駛人和乘客注射麻疹疫苗。截至2月21日止，德州麻疹通報病例累計已90件。(美聯社)

德州麻疹疫情蔓延迅速，截至本月21日止累計通報90例病例，其中16人住院；部分私立學校宣布停課，衛生部門也全力防堵這種高傳染力的病毒傳播，但疫苗接種率無法達標，形成防疫最大漏洞。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，德州衛生單位在校外設立臨時篩檢站，全力防堵疫情擴散，深恐有漏網之魚。

提倡疫苗接種的休士頓非營利組織「免疫夥伴關係」(Immunization Partnership)政策長拉什曼南(Rekha Lakshmanan)直言：「現在只是冰山一角，我認為在疫情好轉前，情況還會繼續惡化。」

德州南原公衛區(South Plains Public Health District)總監霍布克(Zach Holbrooks)表示，衛生官員遵照聯邦疾病防治中心(CDC)指示，要求未接種疫苗兒童與感染者共用教室或餐廳後，自動居家隔離21天；隨著疫情擴散，霍布克坦承：「確診兒童人數過多，許多私立學校已經停課。」

另外德州勒波克市(Lubbock)公衛主任威爾斯(Katherine Wells)則把疫情擴大的矛頭指向家長沒有帶發病孩童就醫：「如果孩子吃退燒藥症狀改善而且身體水分充足，家長就可以讓孩子待在家裡。」

由於麻疹病毒可以透過空氣傳染，加上發病前即有傳染力，防疫關鍵就在注射疫苗，威爾斯表示：「原本猶豫不決、認為孩子不會被傳染的家長已經重新考慮並決定接種疫苗。」

不過德州甘斯(Gaines)基督教門諾派(Mennonite)信徒多數反對注射疫苗，塞米諾醫院院區(Seminole Hospital District)執行長皮金頓(Albert Pilkington)無奈表示：「這就是我們美國人的價值，對吧？不管接種或不接種疫苗，我們要尊重每個人的權利。」

新任聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)向來反對接種疫苗，還曾指控疫苗會引起自閉症，如今一上任還撤銷疫苗宣導廣告，讓拉什曼南不以為然：「我們的孩子們都被送進醫院，但國會對此視而不見，令人難以置信。」

麻疹疫苗接種率至少要達到95%，才能對社區發揮保護效果。

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