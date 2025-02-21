佛州禁州大聘用7國學生 中國留學生提告 法官暫禁執法

佛州SB 846州法禁止州立大學聘用包括中國等七個國家的學生；兩名FIU中國籍研究生和一名佛羅里達大學攻中國教員對此提出告訴，聯邦地方法院法官10日建議美國地區法院頒發禁令，暫停執行該法；代表原告取得初步勝利。圖為佛羅里達國際大學(FIU)校園。(FIU官網)

佛羅里達州2023年立法禁止州立大學聘用包括中國等七個國家的學生；兩名就讀佛羅里達國際大學(FIU)的中國籍研究生和一名佛羅里達大學教員為此興訟，希望推翻該法。聯邦地方法院法官桑切斯(Eduardo Sanchez)10日建議美國地區法院頒發禁令，暫停執行該法；代表原告取得初步勝利。

這項名為SB 846的佛州 法律禁止佛州政府雇用來自中國、伊朗、俄羅斯、北韓、古巴 和委內瑞拉的任何人；該條款也適用於佛州12所公立大學院校，禁止教職員工聘請研究生助理或博士後研究員協助做研究。

去年，佛羅里達國際大學(FIU)兩名中國研究生尹志鵬(Zhipeng Yin，音譯)和郭振(Zhen Guo，音譯)，以及佛羅里達大學(UF)教員關正飛(Zhengfei Guan，音譯)對該法提告。尹和郭2023年底分別被FIU電腦科學和機械工程研究所錄取，新州法讓他們拿不到研究生助教職位；不但失去助教職位津貼，還須支付研究生學費。

地方法院法官桑切斯(Eduardo Sanchez)10日在提交給聯邦地區法院法官馬丁內斯(Jose Martinez)的建議中寫道，「施行SB 846法律，使尹和郭失去了與教授密切合作的能力；失去公眾對FIU的信任和學術前景的認可；限制他們接觸創新研究、學術討論和出版機會；剝奪了他們建立同行和導師網絡的機會。」他寫道，尹和郭因該法律受害，將因他建議的禁令而受益。禁令對佛州唯一可能造成的傷害就是「恢復現狀」，而政府官員「並未表明現狀帶來了問題或傷害了任何人」。

與原告合作的亞裔 美國學者論壇(Asian American Scholar Forum)主席黃亞生(Yasheng Huang)表示，「這項決定對確保人才和潛力不受國籍或出身限制，至關重要。」

對佛州公校理事會及其他州教育官員提起訴訟的華美維權聯盟(Chinese American Legal Defense Alliance)律師朱科亮(Keliang "Clay”Zhu)則說，地區法官通常會聽從地方法院法官的建議；但裁決可能需時數個月才能做出。