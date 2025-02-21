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核動力航母埃及附近撞商船 杜魯門號艦長被解職

記者張聲肇／綜合報導
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「杜魯門號」核動力航空母艦於當地時間12日晚在地中海地區埃及塞德港附近與商船相撞，海軍20日宣布解除「杜魯門號」艦長史諾登職務。(美聯社)
「杜魯門號」核動力航空母艦於當地時間12日晚在地中海地區埃及塞德港附近與商船相撞，海軍20日宣布解除「杜魯門號」艦長史諾登職務。(美聯社)

尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」(USS Harry S. Truman)當地時間12日晚在地中海地埃及塞德港附近與巴拿馬籍散裝貨輪「貝西克塔斯-M號」(Besiktas-M)相撞。海軍20日宣布，「杜魯門號」艦長史諾登(Dave Snowden)的職務已被解除。

第八航艦打擊群指揮官貝利(Sean Bailey)少將說，解職的理由是，海軍對史諾登上校的指揮能力「喪失信心」。

接替史諾登職務的是原「艾森豪號」艦長希爾(Chris "Chowdah" Hill)。去年葉門叛軍青年運動組織(Houthi，又譯胡塞)攻擊紅海商船的危機期間，希爾上校率全艦官兵，處理得宜，聲名鵲起。

海軍官員說，撞船事件目前僅「杜魯門號」艦長一人受懲處，不過，調查還在進行中，是否還有人要負責，視調查結果而定。

出事地點位於蘇彝士運河北端出口外，進河船隻交通繁忙地區，「貝西克塔斯-M號」排水量約為「杜魯門號」的一半；撞船後，「杜魯門號」未見船艙滲水，也沒人受傷，艦體右後艦體受損。

海軍16日在社媒平台進一步表示，「杜魯門號」內部的損壞主要在儲藏室的外壁，外部損壞則在停靠岸時收放纜繩的作業台及部分平台。碰撞區附近的飛機升降梯完好無損。

「杜魯門號」16日停靠到希臘克里特島蘇達灣(Souda Bay in Crete)美軍整補站進行緊急維修，目前暫時不清楚需要多久時間才能修復完成。

去年12月22日，從「杜魯門號」起飛的 F/A-18戰鬥機誤遭「蓋茲堡號」導彈巡洋艦擊落，兩名飛行員跳傘逃生獲救，僅一人受輕傷。「蓋茲堡號」艦長未遭解職，但於2月初主動請辭。

「杜魯門號」被撞受損的部分位於船身中後段飛行甲板下方。(美聯社)
「杜魯門號」被撞受損的部分位於船身中後段飛行甲板下方。(美聯社)

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