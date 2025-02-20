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「地表最聰明AI」馬斯克推Grok 3挑戰OpenAI、DeepSeek

編譯中心／綜合19日電
馬斯克的人工智慧新創公司xAI於18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，投入比前一代多十倍以上的算力進行訓練，具備思考及推理能力。(路透)
馬斯克的人工智慧新創公司xAI於18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，投入比前一代多十倍以上的算力進行訓練，具備思考及推理能力。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)旗下人工智慧(AI)新創公司xAI於18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，投入比前一代多十倍以上的算力進行訓練，具備思考及推理能力，直接挑戰OpenAI、DeepSeek的模型。

馬斯克在Grok 3發表會上說：「Grok目標是要理解宇宙。」

他說：「我們被對宇宙本質的好奇心驅使，這也是為何我們推動最大限度尋求真理的人工智慧，即使這種真理有時與政治正確相悖。」

Grok 3利用合成數據訓練並採取自我修正機制，以防出現AI聊天機器人常見的錯誤，俗稱「幻覺」(hallucinations)，這種錯誤會導致AI將假訊息或誤導性內容當成事實來處理。

DeepSeek橫空出世，引起AI業界熱議，原來低成本也可以訓練出高效率的模型，未必需要砸大錢投資。去年9月OpenAI發表o1模型，透過推理和思考過程，減少「幻覺」產生；今年1月DeepSeek R1模型亮相，同樣具備推理與思考能力，現在xAI的Grok 3也跟上腳步。

xA於18日在社群平台X舉行產品發表會直播，馬斯克親自參與。開發團隊表示，Grok的目標是為了理解宇宙，Grok 3在傳統AI測試和Chatbot Arena測試都拿到最高分，擊敗OpenAI、Google、DeepSeek的模型。

xAI團隊指出，在訓練Grok 3的過程中，必須克服散熱及電力等挑戰。

Grok 3除了標準版之外，還會陸續推出輕量化模型Grok 3 mini，以及用於推理的模型Grok 3 Reasoning、Grok 3 mini Reasoning。Grok 3進行推理時，會把複雜問題拆解成較小的步驟，自行檢查是否發生錯誤並修正，適合用在數學、科學和程式設計相關領域。

xAI開發團隊說，Grok 3將支援語音操作，未來數個月內會推出穩定版本。另外也預計加入DeepSearch功能，可以上網搜尋及彙整資料，再回應用戶問題。

價格方面，X平台的Premium+訂閱方案會員，從18日起可以搶先試用Grok 3。Premium+訂閱月費為22美元，年費229美元。

Grok AI DeepSeek

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