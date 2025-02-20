2架小飛機亞利桑納機場附近上空互撞 2死

馬拉納地區機場19日早晨發生兩架單引擎小飛機空中相撞事故，從視頻翻拍的照片可見到飛機殘骸。(美聯社)

亞利桑納州 土桑(Tucson)西北邊郊區約21哩的馬拉納地區機場(Marana Regional Airport)19日早晨發生兩架單引擎小飛機空中相撞事故，造成兩人死亡。

美聯社報導，聯邦空安調查人員指出，兩架小飛機在馬拉納地區機場上空相撞時，機上各有2人。

負責這起空難調查的國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)指出，根據初步調查，其中一架飛機順利降落，另一架飛機在接近跑道的地點墜落起火。

馬拉納警察局(Marana Police Department)證實，兩名死者來自同一架飛機，救難人員來不及搶救。警官雷西(Vincent Rizzi)說，另一架飛機上的兩人並未受傷。

雷西表示，市立消防隊協助撲滅火勢。

馬拉納市政府發表聲明說，出事的蘭凱爾(Lancair)飛機與塞斯納(Cessna)172型飛機都不是以馬拉納地區機場為基地。

馬拉納地區機場有兩道相互交叉的跑道，並沒有塔台。

亞利桑納州史考特岱爾(Scottsdale)日前剛發生空難事件，重金屬樂團「克魯小丑」(Mötley Crüe)主唱尼爾(Vince Neil)擁有的私人飛機10日降落時衝出跑道撞上商業客機，導致機師死亡，另有3人受傷。

北美地區過去一個月總共發生4起重大空難，包括達美航空(Delta Air Lines)班機17日在加拿大多倫多降落時翻覆變成機腹朝天，白令航空(Bering Air)小型客機6日在阿拉斯加州 失聯。