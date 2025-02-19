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開槍警告才停 佛州島礁攔截載12人偷渡船 內有中國移民和未成年

記者張聲肇／綜合報導
佛州邁阿密附近比斯坎島礁11日被當局截獲載有12人的小船，被開槍警告才停下。(取材自海防隊)
佛州邁阿密附近比斯坎島礁11日被當局截獲載有12人的小船，被開槍警告才停下。(取材自海防隊)

根據海防與邊境執法單位19日向法院提出的刑事指控， 佛州邁阿密附近比斯坎島礁(Key Biscayne)11日截獲載有12人的小船，被開槍警告才停下， 內有中國偷渡客，也有未成年人。

這艘船的駕駛是40歲的巴哈馬人卡吉爾(Earlin Karlan Cargill) ，他表示受到巴哈馬人口走私販子的託付，把人載到比斯坎島礁。

11日晚上8時半，海防隊的巡邏艇在離島礁4海里處發現小船摸黑前進，沒有亮燈，當局示意卡吉爾停船但他不停，海防人員在他船前發射一槍警告，他才停船。

他載的12人國籍分別是中國、海地和孟加拉；坐滿這艘自造的單引擎小船，船底略顯下沉。

邁阿密消防隊急救船把其中一名女性載到椰子樹叢(Coconut Grove )恩典醫院就醫。其他人，包括卡吉爾，搭乘巡邏艇上岸。海巡人員本想把偷渡小船拖上岸，但小船不經風浪而翻覆沉沒。

卡吉爾說，他收了偷渡集團700元，出這趟任務。他說，他到巴哈馬比米尼時，這12人已坐在船上。「雇主」要他穿上船員制服，交給他一支手機，上面有導航軟體，要他把人載到指定地點。他目前被拘禁在邁阿密聯邦拘留中心。

邁阿密先鋒報說，被截獲的這艘小船，是最近偷渡集團系列行動的一環。走私販看準比斯坎島礁、Coral Gables、Brickell等地，把偷渡客放下，很多中國移民先到巴哈馬，偷渡集團雇船把他們載到佛走南部紅樹林地，岸上會有車子接應。

Coral Gables警局最近幾周在高級住宅區附近，查獲近50名偷渡客，大多數是中國人，逮捕七名疑似偷渡集團人員。警局長休達克(Ed Hudak)說，他已加派海岸巡邏人員和船隻，並提供無人機和夜視鏡等裝備，提升巡查效率。

偷渡客 邊境 佛州

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