錯植胚胎生下非裔嬰還被追回監護權 喬州白女告人工受孕診所

人工受精偶有意外事件。(美聯社)

喬治亞州 「海岸受孕專家」(Coastal Fertility Specialists)診所錯植胚胎，讓白人女性生下非裔 嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子憤而對這家診所提出民事訴訟。

克莉絲汀娜 ．墨瑞(Krystena Murray)2023年12月生下一名健康寶寶，但她馬上就知道，嬰兒不是來自她的受精卵，因為嬰兒是非裔，而她自己和精子捐贈者都是白人。但她還是決定養育自己懷胎10月生下來的嬰兒。

她告訴人工受孕公司，它一定搞錯了，公司職員查出嬰兒的親生父母後，直接告知他們此事，後者要討回監護權，墨瑞明白法律上無法贏得官司，只好讓出五個月大的孩子。

墨瑞18日向法院提告，說該公司這個大烏龍讓她痛苦不堪。她對媒體說，「我從來沒有覺得這麼被侵犯過，我的情緒和身體都破碎不堪。」

38歲的墨瑞說，「我為了要當媽媽，花了一輩子的功夫做準備，也愛過、哺育過我的孩子，讓他長大，若可以保住他，要我做什麼，我都願意。」

誤植胚胎到她肚裡的沙瓦納市「海岸受孕專家」公司在鄰州南卡 羅來納也有四家診所。該公司為這「史無前例的錯誤」發函道歉，並保證絕不再犯。「這是孤立事件，沒有其他病人受到影響，對受到影響的人，我們會用盡一切方法彌補。」

墨瑞說，2023年初開始人工受孕程序時，一切似乎都很順利，她接受注射，刺激卵子產生，取出後在實驗室和捐贈的精子受孕；第二度植入受孕的胚胎，她就順利懷孕。