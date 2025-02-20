我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

錯植胚胎生下非裔嬰還被追回監護權 喬州白女告人工受孕診所

記者張聲肇／綜合報導
人工受精偶有意外事件。(美聯社)
人工受精偶有意外事件。(美聯社)

喬治亞州「海岸受孕專家」(Coastal Fertility Specialists)診所錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子憤而對這家診所提出民事訴訟。

克莉絲汀娜 ．墨瑞(Krystena Murray)2023年12月生下一名健康寶寶，但她馬上就知道，嬰兒不是來自她的受精卵，因為嬰兒是非裔，而她自己和精子捐贈者都是白人。但她還是決定養育自己懷胎10月生下來的嬰兒。

她告訴人工受孕公司，它一定搞錯了，公司職員查出嬰兒的親生父母後，直接告知他們此事，後者要討回監護權，墨瑞明白法律上無法贏得官司，只好讓出五個月大的孩子。

墨瑞18日向法院提告，說該公司這個大烏龍讓她痛苦不堪。她對媒體說，「我從來沒有覺得這麼被侵犯過，我的情緒和身體都破碎不堪。」

38歲的墨瑞說，「我為了要當媽媽，花了一輩子的功夫做準備，也愛過、哺育過我的孩子，讓他長大，若可以保住他，要我做什麼，我都願意。」

誤植胚胎到她肚裡的沙瓦納市「海岸受孕專家」公司在鄰州南卡羅來納也有四家診所。該公司為這「史無前例的錯誤」發函道歉，並保證絕不再犯。「這是孤立事件，沒有其他病人受到影響，對受到影響的人，我們會用盡一切方法彌補。」

墨瑞說，2023年初開始人工受孕程序時，一切似乎都很順利，她接受注射，刺激卵子產生，取出後在實驗室和捐贈的精子受孕；第二度植入受孕的胚胎，她就順利懷孕。

沒想到人工受孕中心「極端且令人髮指」的錯誤，讓她無端成為別人的代理孕母，因此她決心提告求償。她的律師沃爾夫(Adam Wolf)說她自己的胚胎下場如何，她和律師都不曉得。沃爾夫的事務所替1000多人告過人工受孕公司，卻絕少遇到種案例。

喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所(圖)錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰...
喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所(圖)錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子對診所提出民事訴訟。(美聯社)

非裔 喬治亞州 南卡

上一則

開槍警告才停 佛州島礁攔截載12人偷渡船 內有中國移民和未成年

下一則

假中國公安詐騙在美留生 FBI發布繁簡體中文警訊緝嫌

延伸閱讀

白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎

白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎
孕婦產檢發現罕見「胎中胎」 未出生男嬰體內還有2胎兒

孕婦產檢發現罕見「胎中胎」 未出生男嬰體內還有2胎兒
大法官擬推翻判例 讓川普能開除任何官員

大法官擬推翻判例 讓川普能開除任何官員
川普能開除任何官員？最高法院近百年判例受挑戰

川普能開除任何官員？最高法院近百年判例受挑戰

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外