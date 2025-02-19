近億人處於酷寒 中西部風寒效應-60℉ 全美增至17死

東北部佛蒙特州居民還在清理17日的積雪。(美聯社)

北極渦旋18日持續發威，全美9500萬人處於酷寒， 中西部寒風效應下的體感溫度低到華氏-60度，喪命人數增至17人。酷冷迫使學校停課，導致水管破裂，地方政府趕緊增設庇護中心，讓無家可歸者避寒。

國家氣象局氣象專家歐瑞森(Andrew Orrison)說，美國中部正處於「整個冬季最寒冷」的天候與氣溫。上周末襲擊美東的酷寒氣候，17日來到美國中部，中西部有些地方在冷風效應下的溫度降到-50至-60℉。

奧克拉荷馬、愛阿華、明尼蘇達、內布拉斯加、威斯康辛、堪薩斯和密蘇里數百學區的學校關閉，改為網路教學。堪薩斯州的堪薩斯市一棟大樓裡面，臨時搭起好幾十個帳篷，收容遊民。

歐瑞森說，20日清晨和21日還可能創下更讓人「寒不可支」的低溫紀錄。北達科他州 俾斯麥18日就已降至「北極級」的-39℉，打破1910年同一天寫下的-37℉紀錄。

北達州曼丹(Mandan)西部牧場哈鎮布勒家族(Stephanie Hatzenbuhler)不論照顧小牛、啟動汽車和設備、使用煤炭盧，都面臨新的挑戰。她說，「永遠都有新的東西要學，不論你做過幾遍，你還是得適應。」她說這波寒流讓全家有了「西伯利亞經驗」。

氣象局說，奧克拉荷馬州 東北部、東部和中部的人，嘗遍了天氣快速惡化的後果，因為風雪、冰雨和凍結成冰的路面不斷變化，讓人難以應付。奧州道路巡邏隊說，75號國道土耳沙和奧克穆吉(Okmulgee)之間的路段雙向封閉，因為被冰困在路上的汽車和聯結車實在太多了。「巡警正設法讓載著路鹽的卡車進入該路段，改善行車狀況，但那一帶實在太滑了。」