擦出火球、瀰漫煤油味 達美客機降翻覆 乘客回憶倒掛「像蝙蝠」

達美航空班機17日在強風中降落加拿大多倫多時發生翻覆事故，造成21人受傷，所幸無人死亡，到18日只有兩人還住院。（美聯社）

達美航空 旗下航班4819號班機17日在強風中降落加拿大 多倫多時發生翻覆事故，整個機身上下顛倒，造成21人受傷，所幸無人死亡，到18日還有兩人住院。許多乘客事後向媒體分享當下的驚險瞬間，像蝙蝠倒掛，當飛機猛烈撞擊地面後開始橫向滑行，還有人看到左側冒出巨大火球，機內瀰漫燃料味道。

達美航空子公司奮進航空(Endeavor Air)營運的一架CRJ900客機，從明尼蘇達州 的明尼阿波利斯飛往多倫多皮爾森國際機場，於17日下午3時30分發生事故。

有人在社群上傳稱是客機降落時翻覆影片，只見飛機著陸的部分，先在跑道上擦出宛如火龍畫面，同時竄出一大片濃烈黑色煙霧。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，乘客尼爾森(John Nelson)憶述，搭乘時並未察覺有任何異常，但是「當飛機撞擊地面時，非常猛烈，然後開始橫向滑行。」他並補充，當時看見「從飛機左側冒出巨大火球」，還有機艙內彌漫著煤油的氣味。

事後可見，當局出動灑水車不斷朝殘骸灑水。

尼爾森說，當飛機停下來時，許多人開始尖叫要逃脫，情況「一片混亂」。隨後，他和夥伴倒掛著解開安全帶、掉落在飛機天花板，然後從機翼前方、第10排的位置直奔出口。

另一名乘客寇科夫(Pete Koukov)也告訴CNN，「我們撞擊地面當時是側著的，然後我們全部顛倒，像蝙蝠一樣懸掛著。」

寇科夫也在社群平台分享獲救影片，描述爬出飛機殘骸的過程，並寫道：「今天還活著，真的感覺很酷」。

畫面中，一名女機組員協助寇科夫爬出上下顛倒的飛機，一邊提醒「來吧，別拍了，把手機收起來」。但他顯然還處於震驚中，將鏡頭轉向捕捉底朝天的飛機。他反覆說道：「天啊，這是什麼情況？」、「哦我的天啊。天啊，我剛才就在這架飛機上。」

許多人看過影片的人也都對機組人員臨危不亂的敬業態度表示敬佩。