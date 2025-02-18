達美航班多倫多機場強風大雪中降落翻覆 19人受傷

達美航班17日降落多倫多皮爾森國際機場時翻覆，機輪朝天，造成19人受傷。(美聯社)

達美航班17日降落多倫多皮爾森國際機場(Toronto Pearson International Airport)時翻覆，機輪朝天，造成19人受傷，其中三人傷勢嚴重，但是全體76名乘客和4名機組員幸無死亡。

機場在X平台上說，這架從明尼亞波利斯起飛的班機抵達多倫多機場時發生「事故」，機場隨即出動緊急救護人員。

現場錄影顯示，這架三菱CRJ-900LR型客機肚皮朝天躺在滿是大雪的跑道上，急救人員拿著水管，噴掃附著機身的大雪。

救護車人員說他們把重傷的小孩送到多倫多病童醫院，另兩名重傷的成人送往城裡的醫院。

美聯社說，事故原因尚無法斷定，但「天氣」可能是一大因素。加拿大 氣象局說，出事當時機場漫天大雪，風速每小時32哩，最大陣風時速40哩，氣溫為16.5℉(-8.6℃)。

機場塔台錄影紀錄顯示，該班機下午2點10分左右獲准降落，不過塔台警告飛行員，滑行道上可能遇到氣流阻礙，因為前面一班飛機剛剛降落。出事後，機場停飛兩個半小時。

佛州 聖彼得斯堡「安全運作系統」飛安顧問公司執行長考克斯(John Cox)說，「這種事情很少看到。我們見過一兩個起飛時，飛機翻覆過來的案例，但這也很罕見。」

考克斯當過美國航空業界的飛行員25年，也擔任過運輸安全委員會的調查員，他說CRJ900型飛機已經商業營運了好幾十年，口碑不錯，很能應付艱困的氣候狀況。

他指出，「當時風很大，27-35節的西風約等於時速38哩，算是強風，可是飛機設計足以對付這種情況，兩名飛行員也訓練有素，經驗充足，足以應付。」

調查人員要回答的問題包括飛機為何失去右翼，失去一個機翼容易導致機身翻覆。

聯邦航空管理局(FAA)說，加拿大運輸安全委員會會負責調查，隨時發布調查所得；全國運輸安全委員會則說，已率美方調查團隊赴加，幫忙加方調查。