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3子女扔家中自生自滅5年 屋內4呎垃圾 滿是糞便 密西根婦被捕

編譯盧炯燊／綜合報導
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

密西根州一名女子將三名年幼子女丟棄在惡劣的環境下自生自滅長達五年，在房東報警後被揭發，這名女子已被逮捕。

奧克蘭郡(OaklandCounty)警局表示，該名來自密州龐蒂亞克(Pontiac)的34歲女子，將15歲的長子及兩名分別為12歲及13歲的女兒，丟棄在一個「極其惡劣、骯髒的生活環境裡獨自生活」，長達五年之久。

警察局長布沙爾(MichaelJ.Bouchard)表示，警方14日接獲一名房東報案，聲稱從2024年10月起已沒收到租戶女子的租金，而且從12月起更沒有該女子的消息，很是擔心。警方其後派員到該屋調查，發現有三童獨自在屋內。

警察發現屋內居住條件極為惡劣，在房間裡垃圾堆積高達四英尺，屋內遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物，屋內根本沒有任何衛生紙或個人衛生用品。

布沙爾說，「孩子們根本不懂得如何使用個人衛生用品，也不知道如何沖廁所」。長子睡床墊上，兩個女兒則睡在披薩盒上。

長子向警方表示，他與兩個妹妹自2020年以來一直獨自生活，只靠著母親或陌生人每星期送來食物，儘管他一直與母親保持聯繫，但「他們已多年沒有見過她」。

自被遺棄後三人就沒有上過學，每天只是看電視、打遊戲。警察發現他們時，都是骯髒不堪，頭髮纏結，腳趾甲長達數英寸，走起路來都很困難。

布沙爾表示，這不禁讓他想到有些廣告裡，動物的生活條件非常惡劣，把這些動物的惡劣生活加重10倍，就是這三個孩子的生活狀況，又說當警察以來從未遇到如此可怕的虐兒事件。

鄰居們表示並不了解孩子們的生活狀況，對社區內發生這事情感到難過。

警方在揭發事件當天在另一地方逮捕該名未透露姓名的女子，三名兒童在醫院接受檢查後已交兒童保護服務機構監護。

房東 租金 奧克蘭

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