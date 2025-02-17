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馬斯克推新聊天機器人Grok 3 自稱地表最聰明

編譯易起宇／綜合外電
馬斯克的AI新創公司xAI，將在17日發表新版聊天機器人Grok 3，他宣稱將是「地表最聰明的AI」。（路透）
馬斯克的AI新創公司xAI，將在17日發表新版聊天機器人Grok 3，他宣稱將是「地表最聰明的AI」。（路透）

億萬富豪馬斯克的人工智慧(AI)新創公司xAI，將在17日發表新版聊天機器人Grok 3，他宣稱這將會是「地表最聰明的AI」。

xAI公司也傳將再進行新一輪約100億美元的籌資，估值可望因此一舉暴增近50%至750億美元。

彭博資訊報導，馬斯克16日在自家社群平台X上發文表示，Grok 3將在太平洋時間17日晚間8時(美東17日晚間11時)發表，並將同步進行現場演示。

馬斯克13日在杜拜舉行的「世界政府峰會」(World Government Summit)上，已透過視訊預告了這項發表活動，並稱這款AI模型的表現將超越迄今發布的所有競爭者。

馬斯克說，這款模型是透過合成數據 (Synthetic Data) 進行訓練，將能藉由來回檢查數據，反省犯下的錯誤，來達到邏輯連貫性。

世界各國如今都在加緊推出更純熟、製作成本更低的AI聊天機器人，中國新創公司DeepSeek推出的模型，震撼了市場。該公司也正在積極招募更多專家，顯示出其快速擴張野心。

據知情人士透露，xAI也正在徵求潛在投資人加入其新一輪籌資，將募集100億美元左右，並正在與包括紅杉資本、Andreessen Horowitz和Valor Equity Partners在內的現有投資人為此磋商。由於融資相關條款尚未敲定，仍有可能出現變數。

紐約郵報早先報導，這輪籌資可望讓xAI估值達到750億美元。據PitchBook彙整數據，該公司最新估值約為510億美元。該公司籌募資金的速度十分迅速，去年5月才宣布籌得60億美元資金，12月又再宣布透過另一輪籌資募得60億美元。

此外，馬斯克在世界政府峰會上受訪表示，他認為投資AI模型所帶來的「最大經濟報酬」將會展現在人形機器人。他說，人形機器人和深度智慧將透過提供「類似無限的產品和服務」，來解放全球經濟的潛力，「你可以生產任何產品、提供任何服務」。

Grok 3將亮相，馬斯克宣稱這將會是「地表最聰明的AI」。(路透)
Grok 3將亮相，馬斯克宣稱這將會是「地表最聰明的AI」。(路透)
馬斯克的AI新創公司xAI，將在17日發表新版聊天機器人Grok 3，他宣稱將是...
馬斯克的AI新創公司xAI，將在17日發表新版聊天機器人Grok 3，他宣稱將是「地表最聰明的AI」。(歐新社)

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