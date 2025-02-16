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Uber怒告DoorDash 批違自由競爭 讓餐廳、消費者多花錢

編譯陳韻涵／即時報導
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全美最大餐點外送平台DoorDash遭Uber控告違反自由競爭原則，徒增餐廳和消費者的成本。(路透)
全美最大餐點外送平台DoorDash遭Uber控告違反自由競爭原則，徒增餐廳和消費者的成本。(路透)

優步科技公司(Uber Technologies)14日向加州法院提出告訴，指控全美最大的餐點外送平台DoorDash違反自由競爭原則，徒增餐廳和消費者的成本；DoorDash則駁斥稱Uber的控告毫無根據，且Uber未能提供更優質的選擇。

華爾街日報(WSJ)報導，優步在訴狀中指出，DoorDash強迫餐廳與它獨家合作提供部分外送服務，並威脅對採用Ubers Eats服務的餐廳收取更高的佣金。

DoorDash回應稱「Uber的指控毫無證據，他們的說法沒有依據，而是基於他們無法為商家、消費者或外送員提供更優質的選擇。」

Uber和DoorDash等餐點外送平台主要專注於外送服務，並提供直送選項，以處理餐廳透過網站接收的訂單。

餐廳須付廣告費給外送公司，並支付佣金給送貨員。

據分析公司Earnest Analytics研究，DoorDash去年占全美外送市場63%，其次則為優步(25%)和Grubhub(6%)。

Uber表示，聽聞餐廳被「欺負」之後提告，指「DoorDash的威脅策略讓餐廳和消費者的選擇變少，導致價格更高、服務品質下降、創新能量縮水。」

Uber在訴狀中表示，在DoorDash介入前，曾多次向餐廳徵詢是否願意使用直送服務。

Uber表示，DoorDash去年擬調高大型餐飲集團的訂單佣金後，一家大型餐飲集團遂取消讓Uber直接送貨的長期合作。

Uber訴狀指出，DoorDash威脅要將另一間餐廳的每筆訂單抽佣提高30%，或告訴另一家餐館，與Uber合作會讓餐廳花費額外數千萬元的DoorDash費用；Uber宣稱因此損失了數百萬元，要求法院令DoorDash具體說明、改善並索賠。

新冠肺炎疫情期間，餐廳外送服務蓬勃發展，至今仍吸引不少消費者，但外送平台想增加利潤並不容易。

DoorDash上周公布2020年上市以來的第二季營收，而Uber Eats則因母公司優步宮的叫車服務，整體營收才緩步增加。

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