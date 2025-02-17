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新美國隊長出馬 橫掃周末票房 估總統日假期後 國內票房破1億

編譯徐薏茹／綜合報導
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漫威超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」登上北美票房冠軍，預計17日總統日假期結束後國內票房將破1億元，全球票房達1億9240萬元。(美聯社)
漫威超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」登上北美票房冠軍，預計17日總統日假期結束後國內票房將破1億元，全球票房達1億9240萬元。(美聯社)

漫威超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)本周末以8850萬元票房登上北美票房冠軍，為2025年目前為止最高的首映票房，預計周一總統日假期結束後國內票房將破1億元，全球票房達1億9240萬元。

這是自去年夏天漫威的「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)打破紀錄並重新激起漫威影迷熱情以來的首部重要作品，先前由於「驚奇隊長2」(The Marvels)票房慘澹，令人擔心影迷對漫威的支持度大減。

「美國隊長：無畏新世界」對於這一系列本身而言也是重要的轉折，克里斯伊凡(Chris Evans)飾演的第一代美國隊長史蒂夫羅傑斯已經卸下任務，將盾牌交給「獵鷹」山姆威爾森(安東尼麥基Anthony Mackie)，由他接任新一任美國隊長。哈里遜福特(Harrison Ford)在新片中飾演美國總統，變身為「紅浩克」。

然而由朱利斯歐納(Julius Onah)執導的最新一集「美國隊長」在影評方面的表現並不理想，該片目前在爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度(Tomatometer)為51%，雖然在漫威宇宙中並不算是最糟糕的成績，但仍屬於低分行列，「永恆族」(Eternals)的新鮮度為47%，「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)僅46%。

美聯社影評人馬克肯尼迪(Mark Kennedy)專欄寫到，新版美國隊長就像是「高度加工、空有卡路里，讓人吃完後後悔的糖果。」

觀眾的評分較寬容，在爛番茄的評分為80%(Popcornmeter)，在另一影評網站CinemaScore w的觀眾評分為B-；票站調查結果顯示，該片上映首周末，男性觀眾占63%。

今年最高的首映周票房門檻並不高，「超狗神探」(Dog Man)以3600萬元票房保持兩周的紀錄。

「美國隊長：無畏新世界」的票房成績在漫威電影宇宙屬於中等水準，若不考量通膨，其首映票房介於「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)和「雷神索爾2：黑暗世界」(Thor: The Dark World)之間。

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