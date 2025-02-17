明年建國250年 拉什莫爾山重啟國慶煙火 南達科他州長邀總統蒞臨

川普新政府為擴大慶祝美國獨立宣言250周年，決定重新恢復在「拉什莫爾山」施放國慶煙火的傳統。(美聯社)

明年欣逢美國獨立宣言250周年，川普 新政府為擴大慶祝規模，決定重新恢復在「拉什莫爾山」(Mount Rushmore)施放國慶煙火的傳統。

新聞周刊(Newsweek)報導，南達科他州共和黨 籍州長羅登(Larry Rhoden)14日在社群平台X證實：「剛剛與內政部長柏根(Doug Burgum)通電話，他同意我們在拉什莫爾山施放煙火，慶祝美國獨立250周年。」並宣布邀請川普總統蒞臨參加：「我們準備好舉辦美國有史以來最大型國慶活動，沒有比拉什莫爾山更好的地點，我相信總統會與我們密切合作，落實一切計劃。」

拉什莫爾山施放煙火自1990年代末期開始舉行，直到2009年前總統歐巴馬任內以野火風險與水源污染為由決定停辦；不過2020年川普首任任期一度恢復舉行，由時任南達科他州州長、現任國土安全部長諾姆(Kristi Noem)主持，當時川普致詞時強調：「沒有比在這座雄偉、驚人的山峰，也就是美國有史以來最偉大的紀念碑，慶祝美國獨立建國更好的地點了。」

不料隔年、也就是2021年一位聯邦法官裁決禁止在拉什莫爾山施放煙火，即使拜登上任後仍拒絕在拉什莫爾山施放國慶煙火。

本月稍早，羅登致函川普並重申拉什莫爾山施放國慶煙火的重要性，隨後經過南達科他州政府官員與白宮250周年國慶特別小組(Task Force 250)協商，政策180度大轉變，讓拉什莫爾山再次成為政治話語權中心。

早在今年元月，佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)也以川普「對美國產生變革性影響」，提出在拉什莫爾山加入川普頭像的法案。

由雕塑家博格勒姆(Gutzon Borglum)率領400多人費時14年，在拉什莫爾山完成史上最偉大四位美國總統：華盛頓、傑佛遜、老羅斯福與林肯的頭像，從此這處地雕就成為美國政壇的聖殿。