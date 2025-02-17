我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

慶祝營運100周年 固特異飛船邀3名幸運兒遨遊天空

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
固特異輪胎公司的飛船營運100周年，除了在全國盛大舉辦慶祝活動，還將邀請三位幸運兒搭乘飛船遨遊天空。(美聯社)
固特異輪胎公司的飛船營運100周年，除了在全國盛大舉辦慶祝活動，還將邀請三位幸運兒搭乘飛船遨遊天空。(美聯社)

固特異輪胎公司(Goodyear)為慶祝其飛船營運100周年，除了在全國盛大舉辦慶祝活動，還將邀請三位幸運兒搭乘飛船遨遊天空。

美聯社報導，246呎長的固特異飛船16日出現在佛羅里達州戴通納(Daytona)500賽車場1500呎上空時，頓時成為全場焦點。

固特異飛船經歷百年技術提升，如今與小飛機並無差異；12人座的座艙配備可調式座椅、摺疊餐桌、安全帶，還設有可眺望風景的洗手間，但沒有空調，全靠環景窗戶吹進的空氣。飛船最高時速達73哩，雖然遠不如賽車200哩時速，不過搭乘舒適平穩。

飛船飛行員克爾文(Jensen Kervern)強調：「飛船是我國指標性象徵，是美國飛行文化一部分，放眼世界沒有類似的東西。」

固特異的第一艘飛船「朝聖者」號(Pilgrim)於1925年6月3日首航，因此今年剛好一百周年，至今參加過2500場活動，搭載逾50萬名乘客，其中最著名的乘客就是前總統雷根(Ronald Reagan)，而且拜饒舌歌手冰塊酷巴(Ice Cube)1992年單曲It Was A Good Day歌詞之賜，飛船知名度大幅提升。

目前固特異共有三艘飛船，都是2016年以後出廠的最新科技產品。

作為飛行活廣告和大型體育賽事的電視轉播平台，全球已有數百萬人親眼目睹過固特異飛船，不過並不開放載客，每年僅有極少數貴賓有幸獲邀搭乘。因此趁著一百周年慶祝活動，固特異特別提供三名幸運兒搭乘機會。

民眾只要在4月10日前上網購買固特異輪胎、填寫資料即可參加抽獎，三名中獎者將各自獲得兩張搭乘券與價值3000元的交通住宿兌換券，前往三處飛船基地之一：加州卡森(Carson)、佛羅里達州龐帕諾灘(Pompano Beach)、俄亥俄州艾克隆(Akron)搭乘。

固特異執行長史都華(Mark Stewart)指出：「固特異飛船是全球粉絲懷舊與創新的永恆象徵，擁有百年歷史的飛船無論從陸地或空中都帶給大眾奇妙的體驗。」

佛羅里達州 賽車 俄亥俄州

上一則

新美國隊長出馬 橫掃周末票房 估總統日假期後 國內票房破1億

下一則

明年建國250年 拉什莫爾山重啟國慶煙火 南達科他州長邀總統蒞臨

延伸閱讀

場邊人語／小熊道奇 率先開機

場邊人語／小熊道奇 率先開機
喬州出現首個「殭屍鹿」病例

喬州出現首個「殭屍鹿」病例
小型迪士尼、許願樹 世報年節展亮點多

小型迪士尼、許願樹 世報年節展亮點多
年節展╱遊樂園區 男女老少歡樂的海洋

年節展╱遊樂園區 男女老少歡樂的海洋

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
氣象預報指出，極地漩渦下周將再度南下，本土48州溫度會急凍到14℉。(美聯社)

範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」

2025-02-14 20:27

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉