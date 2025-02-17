慶祝營運100周年 固特異飛船邀3名幸運兒遨遊天空

固特異輪胎公司的飛船營運100周年，除了在全國盛大舉辦慶祝活動，還將邀請三位幸運兒搭乘飛船遨遊天空。(美聯社)

固特異輪胎公司(Goodyear)為慶祝其飛船營運100周年，除了在全國盛大舉辦慶祝活動，還將邀請三位幸運兒搭乘飛船遨遊天空。

美聯社報導，246呎長的固特異飛船16日出現在佛羅里達州 戴通納(Daytona)500賽車 場1500呎上空時，頓時成為全場焦點。

固特異飛船經歷百年技術提升，如今與小飛機並無差異；12人座的座艙配備可調式座椅、摺疊餐桌、安全帶，還設有可眺望風景的洗手間，但沒有空調，全靠環景窗戶吹進的空氣。飛船最高時速達73哩，雖然遠不如賽車200哩時速，不過搭乘舒適平穩。

飛船飛行員克爾文(Jensen Kervern)強調：「飛船是我國指標性象徵，是美國飛行文化一部分，放眼世界沒有類似的東西。」

固特異的第一艘飛船「朝聖者」號(Pilgrim)於1925年6月3日首航，因此今年剛好一百周年，至今參加過2500場活動，搭載逾50萬名乘客，其中最著名的乘客就是前總統雷根(Ronald Reagan)，而且拜饒舌歌手冰塊酷巴(Ice Cube)1992年單曲It Was A Good Day歌詞之賜，飛船知名度大幅提升。

目前固特異共有三艘飛船，都是2016年以後出廠的最新科技產品。

作為飛行活廣告和大型體育賽事的電視轉播平台，全球已有數百萬人親眼目睹過固特異飛船，不過並不開放載客，每年僅有極少數貴賓有幸獲邀搭乘。因此趁著一百周年慶祝活動，固特異特別提供三名幸運兒搭乘機會。

民眾只要在4月10日前上網購買固特異輪胎、填寫資料即可參加抽獎，三名中獎者將各自獲得兩張搭乘券與價值3000元的交通住宿兌換券，前往三處飛船基地之一：加州卡森(Carson)、佛羅里達州龐帕諾灘(Pompano Beach)、俄亥俄州 艾克隆(Akron)搭乘。

固特異執行長史都華(Mark Stewart)指出：「固特異飛船是全球粉絲懷舊與創新的永恆象徵，擁有百年歷史的飛船無論從陸地或空中都帶給大眾奇妙的體驗。」